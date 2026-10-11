قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشأت الديهي: مياه النيل خط أحمر.. وصبر مصر أمام تعنت إثيوبيا «نفد»
جمال عبد الحميد: الزمالك كان له ضربة جزاء.. ولميس الحديدي ترد: كل مرة هنقول الحكم؟!
عمرو موسى: تطورات المنطقة تؤثر في حياة المصريين.. وضرورة التحرك العربي المشترك لمواجهة التحديات
هل كان الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي؟.. جهاد جريشة يحسم الجدل
مصطفى بكري: أمريكا كانت اكثر حسما في التعامل مع الإخوان منذ يناير 2026
محمد فاروق يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي
جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك
مصطفى بكري: الأجهزة الأمنية في أوروبا تعلم عناصر الإخوان ومصادر تمويلهم
تراجع طفيف في أسعار الذهب ختام التعاملات .. وعيار 21 بـ6185 جنيها
توفيق ربنا كان معايا.. أول تعليق من محمد هاني بعد هدفه في الزمالك
أحمد موسى يشيد باستجابة محافظ قنا لشكوى عامل بسوق نجع حمادي
معتمد جمال: الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وأعتذر للجماهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من هم المحارم الذين يجوز للمرأة الظهور أمامهم دون حجاب؟ أمين الفتوى يكشف عنهم

الحجاب
الحجاب
محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الأشخاص الذين يُعدّون من محارم المرأة، والذين يجوز لها الظهور أمامهم دون الالتزام بالحجاب الشرعي المفروض أمام الرجال الأجانب، موضحًا الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت، وأثر ذلك في أحكام لباس المرأة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن المحرم هو من لا يجوز للمرأة الزواج منه على التأبيد، بينما توجد حالات يحرم فيها الزواج بصورة مؤقتة، مثل ابن العم وزوج الأخت؛ إذ يمكن أن يصبح الزواج جائزًا في ظروف معينة، ولذلك لا يُعدّ أيٌّ منهما من المحارم.

المحارم من الرجال

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن التحريم المؤبد يعني أن الزواج لا يجوز بين الطرفين مطلقًا، ومن أمثلته الأب والابن والأخ والعم والخال، وكذلك زوج البنت بعد انعقاد عقد الزواج عليها، إذ تصبح أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريمًا مؤبدًا، حتى لو انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.

وأضاف أن والد الزوج يُعدّ من محارم الزوجة، كما يُعدّ والدها وأبناؤها وإخوتها وأعمامها وأخوالها من محارمها، موضحًا أن معرفة هذه الفئات تساعد على فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بلباس المرأة أمام الأقارب، والتمييز بين المحارم وغير المحارم.

ولفت أمين الفتوى إلى أن الرجل الذي يجوز للمرأة الزواج منه في الأصل، سواء كان ذلك في الوقت الحالي أو بعد زوال مانع مؤقت، يُعامل معاملة الرجل الأجنبي عنها من حيث أحكام الحجاب، فلا يكفي مجرد القرابة أو المصاهرة المؤقتة لاعتباره من المحارم.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن تحديد المحارم يعتمد على ضوابط شرعية واضحة تتعلق بالنسب والمصاهرة وغيرها من أسباب التحريم المؤبد، وأنه ينبغي التمييز بينها وبين موانع الزواج المؤقتة عند تحديد ما يجوز للمرأة إظهاره أمام كل شخص.
 

الحجاب حجاب المرأة الزوجة المحرم دار الإفتاء فتاوى المرأة فتاوى النساء خلع الحجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

ترشيحاتنا

شوبير

أول رد فعل من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الزمالك بثنائية في القمة

عموتة

أمير هشام: الأهلي استحق الفوز على الزمالك.. وتشكيل عموتة بلا أخطاء

معتمد جمال

معتمد جمال يكشف سبب خسارة القمة ويعتذر لجماهير الزمالك

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

المزيد