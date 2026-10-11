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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لنجلها ياسين السقا من المستشفى

مها الصغير
مها الصغير

حرصت الإعلامية مها الصغير على مشاركة متابعيها صورة جديدة من داخل المستشفى، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب بجوار نجلها ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، الذي يمر بوعكة صحية عقب تعرضه لإصابة في العظام.

مها الصغير

ووجهت مها الصغير رسالة مؤثرة لابنها عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام»، حيث كتبت باللغة الإنجليزية: «أتمنى لك الشفاء سريعًا يا حبيبي»، كما ناشدت جمهورها الدعاء له، قائلة: «نسألكم الدعاء له بالشفاء».

وتسببت الإصابة التي تعرض لها ياسين السقا في نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما حرص الفنان أحمد السقا وأفراد أسرته على البقاء بجانبه خلال هذه الفترة، للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه حتى يتجاوز الأزمة.

مها الصغير الاهلي الزمالك منتخب مصر نجوم الفن

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