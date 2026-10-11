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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هلا رشدي: مشاهدي في «مكتوب عليا» اتعدلت عشان تناسبني.. وخالد الحلفاوي متفهم

هلا رشدي
هلا رشدي
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

تحدثت الفنانة هلا رشدي عن تجربتها مع المخرج خالد الحلفاوي خلال مسلسل «مكتوب عليا»، مشيدة بطريقة تعامله معها وتفهمه للشروط التي تضعها في اختيار أدوارها الفنية، مؤكدة أنه كان حريصًا على مساعدتها للوصول إلى الشكل الذي ترغب في الظهور به.

وقالت هلا رشدي: «أنا بحب الأستاذ خالد الحلفاوي جدًا، وبشكره لأنه استحملني كتير خلال مسلسل "مكتوب عليا"، كنت في كل مشهد تقريبًا أراجعه في تفاصيل معينة، وأقوله إن فيه حاجة مش هينفع أعملها بالشكل ده، ونفضل نفكر في بدائل مناسبة».

وأضافت: «كان متقبلًا جدًا، وبيحاول يساعدني علشان أظهر بالصورة اللي أنا عايزاها، وده شيء أقدره جدًا، هو كان متفهمًا لطبيعة الشروط اللي عندي، وبيحاول يوصل لحلول تخلي الشخصية مناسبة ليا وفي الوقت نفسه تخدم العمل».

وعن إمكانية خوضها تجارب تمثيلية جديدة خلال الفترة المقبلة، أكدت هلا رشدي ترحيبها بالفكرة، قائلة: «طبعًا لو فيه عمل ظريف وحلو وخفيف، وفيه دور مناسب ليا وبيستوفي الشروط اللي بتكلم عنها، فأنا على أتم الاستعداد، وأرحب جدًا بالفكرة».

ألبوم هلا رشدي 

احتفلت المطربة هلا رشدي، والمنتج مصطفى السويفي، بالألبوم الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكشفت كواليس التحضير للألبوم.

وفي لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، كشفت هلا رشدي، كواليس الألبوم، والكليبات التي سوف تقوم بتصويرها والأفكار التي تستعد لتنفيذها في أغاني الألبوم.

كما تحدثت هلا رشدي، عن سر غيابها عن التمثيل، وتأثير الحجاب على مشوارها الفني، وعلاقتها بعمها المخرج الكبير خالد جلال.

هلا رشدي المطربة هلا رشدي ألبوم هلا رشدي الفنانة هلا رشدي المخرج خالد الحلفاوي

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