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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

احلام وزوجها
احلام وزوجها
محمد بدران

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام وفاة علي مبارك محمد بن فاهد الهاجري، نجل زوجها مبارك الهاجري، عن عمر ناهز 33 عامًا، في خبر أثار حالة من الحزن.

ونعت أحلام الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: «البقاء لله، رحمة الله عليك الغالي علي، الله يعوض شبابك في الجنة».

كما نشرت أحلام نعيًا للراحل، جاء فيه: «بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى علي مبارك محمد بن فاهد الهاجري»، مشيرة إلى أنه شقيق كل من محمد مبارك بن فاهد الهاجري وفاهد مبارك بن فاهد الهاجري.

وتضمن النعي دعاءً للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، توفي علي، أمس السبت، في قطر بشكل مفاجئ أثناء نومه على سريره، عن عمر ناهز 33 عامًا، دون الكشف عن الأسباب الطبية للوفاة حتى الآن.

المطربة احلام وفاة نجل زوجها مبارك الهاجري قطر

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