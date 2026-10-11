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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
تقى الجيزاوي

يحتفل الفنان عمرو دياب، اليوم الأحد 11 أكتوبر، بعيد ميلاده الـ65، في وقت يواصل فيه حضوره على الساحة الغنائية بأعمال جديدة، مستندًا إلى تجربة فنية امتدت لأكثر من أربعة عقود، شهدت تغيرات كبيرة في شكل الأغنية وطرق إنتاجها وانتشارها.

ومن بداياته في ثمانينيات القرن الماضي إلى نجاحات ارتبطت باسمه في التسعينيات والألفينات، وصولًا إلى الألبومات الحديثة والمنصات الرقمية، لم تتوقف رحلة «الهضبة» عند مرحلة واحدة، بل ارتبطت بمحاولات متواصلة لتطوير أسلوبه الموسيقي والتواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور.

عمرو دياب 

وُلد عمرو دياب في مدينة بورسعيد يوم 11 أكتوبر 1961، وبدأت علاقته بالغناء في سن مبكرة وشارك في احتفال بثورة 23 يوليو عندما كان في السادسة من عمره، وحصل على جيتار هدية تقديرًا لأدائه.

لاحقًا، انتقل إلى القاهرة لدراسة الموسيقى، وتخرج في أكاديمية الفنون عام 1986. وكانت بدايته الاحترافية قد انطلقت بالفعل مع ألبوم «يا طريق» عام 1983، الذي فتح أمامه الطريق إلى إصدار أعمال أخرى، من بينها «غني من قلبك» و«هلا هلا» و«ميال».

ومع توالي الألبومات، بدأ اسمه يترسخ في سوق الغناء المصرية، بالتزامن مع تطور اختياراته الموسيقية وتنوع الألحان والتوزيعات التي قدمها.

كواليس أغنية «نور العين» 

مثّل ألبوم «راجعين» عام 1995، ثم «نور العين» عام 1996، محطتين بارزتين في مشوار عمرو دياب، خاصة مع الانتشار الكبير للأغنية التي حملت اسم الألبوم، والتي تجاوز صداها حدود المنطقة العربية.

وجاء هذا النجاح بالتوازي مع توجهه إلى المزج بين الإيقاعات الشرقية والتأثيرات الموسيقية الغربية، في أسلوب ارتبط لاحقًا بما يُعرف بموسيقى البحر المتوسط.

واستمر حضوره مع أغانٍ وألبومات أصبحت من العلامات المميزة في مشواره، من بينها «قمرين» و«تملي معاك» و«أكتر واحد» و«علم قلبي»، ليصبح أرشيفه الغنائي حاضرًا لدى أجيال مختلفة، وليس جمهور مرحلة زمنية واحدة فقط.

من الألبومات إلى المنصات الرقمية

لم يتوقف عمرو دياب عند النجاحات التي حققها في التسعينيات وبدايات الألفينات، بل واصل إصدار ألبومات جديدة، من بينها «ليلي نهاري» عام 2004، و«الليلة» عام 2013، و«شفت الأيام» عام 2014، و«معدي الناس» عام 2017، و«كل حياتي» عام 2018، و«أنا غير» عام 2019.

ومع تغير طبيعة صناعة الموسيقى، أصبحت الأغنية المنفردة والمنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من طرق طرح أعماله ووصولها إلى الجمهور، إلى جانب الألبومات الكاملة.

وفي عام 2023، قدم ألبوم «مكانك»، ثم طرح ألبوم «ابتدينا» عام 2025، الذي ضم 15 أغنية، من بينها «خطفوني» بمشاركة ابنته جانا، و«يلا» بمشاركة ابنه عبد الله.

«حبيتك» وإنجاز جديد في 2026

واصل عمرو دياب نشاطه خلال عام 2026، وطرح ألبوم «حبيتك» في يوليو، متضمنًا 12 أغنية جديدة، من بينها «12 بليل»، في خطوة أضافت فصلًا جديدًا إلى إصداراته الغنائية.

ولم يقتصر حضوره خلال العام على الأغاني والألبومات؛ ففي سبتمبر 2026، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية حصوله على لقب جديد، بعد تسجيله 69 أسبوعًا في المركز الأول على قائمة «بيلبورد عربية للفنانين 100»، ليصبح هذا ثاني لقب له في الموسوعة.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار حضوره على قوائم الموسيقى العربية المعاصرة، بالتوازي مع امتلاكه رصيدًا غنائيًا يضم أعمالًا ارتبطت بمراحل مختلفة من تاريخ الأغنية المصرية والعربية.

عمرو دياب.. تجربة تتجاوز نجاح أغنية واحدة

وخاض عمرو دياب تجارب سينمائية، من بينها «العفاريت» عام 1990، و«آيس كريم في جليم» عام 1992، و«ضحك ولعب وجد وحب» عام 1993، قبل أن يظل الغناء هو المسار الرئيسي لنشاطه الفني.

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