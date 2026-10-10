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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسين أحمد السقا يخضع لتدخل جراحي بعد إصابة في العظام

ياسين أحمد السقا رفقة والده
ياسين أحمد السقا رفقة والده
تقى الجيزاوي

تعرض ياسين نجل الفنان أحمد السقا، لإصابة في العظام، وسط متابعة أسرته للاطمئنان على حالته الصحية وتطورات وضعه.

وحرص الفنان أحمد السقا على التواجد بجوار نجله خلال تلقيه الرعاية الطبية، دعمًا له في هذه المرحلة.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل الحالة الصحية لياسين خلال الفترة المقبلة. 

أعمال ياسين أحمد السقا 

وكان  شارك ياسين السقا في مسلسل سيد الناس رمضان 2025 من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.

أعمال ياسين أحمد السقا ياسين أحمد السقا مسلسل سيد الناس

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