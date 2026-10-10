قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر
استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة
على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات بحدائق أكتوبر والشيخ زايد
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت.. قائمة الأسعار الكاملة في مصر
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بيعاكس الطالبات.. ضبط سباك استعرض بدراجة نارية أمام مدرسة بكفر الشيخ
وزير المالية: نجاح القطاع الخاص ونموه وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في دبي.. 7 نوفمبر

عمرو دياب
عمرو دياب
محمد سعيد

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 7 نوفمبر المقبل. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب، في دبي، طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

عمرو دياب لولا البنات

وتصدر الهضبة عمرو دياب تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بكليب "لولا البنات".

وكشفت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب عن تصدر  “لولا البنات” تريند رقم 1 على يوتيوب في الشرق الأوسط، ومصر والإمارات والسعودية والكويت وليبيا وقطر.

كان الفنان عمرو دياب قد طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنية “لولا البنات” عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الرقمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ صدورها ضمن ألبومه الأخير “حبيتك”، حيث تصدرت قوائم الاستماع وتداولها الجمهور على نطاق واسع.

جدير بالذكر أن كليب "لولا البنات" إخراج طارق العريان، ومنذ طرحه حقق أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجمع بين أصالة فولكلور الريف المصري، بجانب الحداثة وأجواء  الصيف بالساحل، في رؤية بصرية جذابة تمثل رسالة محبة وتقدير لصورة البنت المصرية من مختلف الطبقات الاجتماعية . 

وتعد “لولا البنات” واحدة من أبرز أغنيات ألبوم “حبيتك”، وهي من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ألبوم حبيتك

يذكر أن البوم "حبيتك" هو الألبوم السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور. 

عمرو دياب الفنان عمرو دياب دبي الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة المخرجة شيرين عادل بحضور نجوم الفن

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

الساعي

عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك

الخلافات الزوجية -صورة تعبيرية

هل كلمة "عليّ الطلاق" تعد طلاقا؟.. تعرف على الحكم الشرعي ورأي الإفتاء

ترشيحاتنا

أرسنال ضد ليدز يونايتد

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أرسنال وليدز يونايتد

حودة بندق

حودة بندق يحتفل بمنافسة شيرين عبد الوهاب: الأحلام بتتحقق ومشواري لسه بيبدأ

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة

الاتحاد المصري لكرة السرعة يعلن قائمة المنتخب المتأهلة لبطولة العالم الـ37

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد