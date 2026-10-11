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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش هغير قناعاتي.. هلا رشدي تتحدث عن تأثير الحجاب على حياتها الفنية

هلا رشدي
هلا رشدي
سعيد فراج   -  
صلاح مهدى

تحدثت الفنانة هلا رشدي عن تأثير ارتدائها الحجاب على فرصها الفنية، مؤكدة أنها لا تعتبر الحجاب عائقًا أمام مسيرتها، وأنها تؤمن بأن الإنسان يحصل في النهاية على ما كُتب له، مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن قناعاتها من أجل الحصول على فرصة فنية.

وقالت هلا رشدي: «أنا مؤمنة إن اللي مكتوب لي هيوصل لي، واللي مش مكتوب لي مش هقدر آخده مهما عملت، علشان كده مش بحب أقول إن الحجاب كان عائقًا أو إنه منع عني رزق معين».

وأضافت: «أنا ماشية في طريقي زي ما أنا، ومش هغير قناعاتي علشان أحصل على فرصة، لأنني مؤمنة إن ربنا هيرزق كل شخص على قد سعيه وكرمه، وفي النهاية كل واحد بياخد نصيبه».

هلا رشدي والأعمال الفنية

وعن مدى صعوبة اختيار الأعمال الفنية في ظل وجود شروط معينة مرتبطة بالأدوار التي يمكنها تقديمها، أوضحت هلا: «بالتأكيد، لأن الشروط الكتير بتخلي العثور على دور مناسب أمرًا أصعب، لكن البنت المحجبة مش معنى إنها محجبة إنها ما ينفعش تمثل أو تقدم أدوارًا متنوعة».

وتابعت: «أحيانًا بيكون فيه تصور إن الحجاب يمنعها من تقديم أدوار معينة، سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة أو أم، وده مش بالضرورة يكون صحيح».

واختتمت هلا رشدي حديثها قائلة: «أنا حتى في حياتي العادية قاعدة في البيت بالحجاب، فمش منطقي إنني أضطر أخلعه علشان أقدم دورًا، وبالتالي التحدي الحقيقي هو إني ألاقي شخصية مناسبة ليا، وتكون في الوقت نفسه مكتوبة بشكل جيد وتسمح لي بتقديم أداء مختلف».

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