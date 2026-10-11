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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تستعرض فنونها فى عيدها الـ 38 بين سحر الشرق وكلاسيكيات الغرب

احتفالية دار الأوبرا
احتفالية دار الأوبرا
سعيد فراج

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، احتفالية فنية ضخمة بمناسبة مرور 38 عاماً على افتتاحها تواكبت مع الاحتفالات الوطنية بذكرى إنتصارات أكتوبر الخالدة، وضمت نخبة مختارة من ألوان الفنون وقدمتها الفرق التابعة تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه وأخرجها هشام الطلى . 

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى شغل كافة المقاعد تواصلت حكاية الإبداع التى بدأت منذ 38 عام، وبين سحر الشرق وكلاسيكيات الغرب إجتمع ما يزيد عن 500 فنان لاداء نماذج من صفحات الرسالة السامية الهادفة إلى إعادة صياغة الوجدان ونشر الفنون الجادة فى المجتمع، وتجسدت ملامح من سنوات التنوير وصناعة الوعى فى برنامج ثرى ومتنوع . 

وعلى مدار اكثر من ثلاث ساعات تحولت منصة العرض إلى لوحة فنية مبهرة بدأت بالسلام الوطنى تلاها فيلم وثائقى إستعرض تاريخ دار الأوبرا المصرية منذ نشأتها متناولًا أهم محطاتها بالإضافة الى مشاهد نادرة عن الأوبرا الخديوية من إعداد استوديو المونتاج وإخراج سامر ماضى . 

احتفالية دار الأوبرا 

ثم قدمت فرق الموسيقى العربية فقرة تبادل قيادتها كل من المايسترو إيهاب عبد الحميد، المايسترو الدكتور محمد الموجى، المايسترو أحمد عامر، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وضمت نخبة مختارة من الألحان والغنائيات الشهيرة أداها محمد الطوخى، إيناس عز الدين، حسام حسنى، كنزى، ياسر سعيد، أسماء كمال، أحمد حسن، يمنى حسن .

بعدها قاد المايسترو نادر عباسى أوركسترا القاهرة السيمفونى الذى يشرف عليه المدير الفنى ياسر الصيرفى ليؤدى لأول مرة أوبريت "الوطن الأكبر" لـ موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمشاركة فرقة أوبرا القاهرة باشراف مديرها الفنى جولى فيظى وكورال أكابيلا بإشراف الدكتورة منى رفلة، وأستاذ الكورال أدهم عزت ومدرب البيانو ميرا نادر مع عدد من نجوم الموسيقى العربية هم رضوى سعيد، أميرة أحمد، غادة آدم، نهاد فتحى، سمية وجدى وأحمد عفت، إلى جانب مقطوعة يا عجلة الحظ من كانتاتا كارمينا بورانا لـ كارل أورف وترنيمة الشمس من أوبرا إيريس لـ بياترو ماسكانى. 

بعده لعبت فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو محمد سعد باشا مشاهد من باليهات روميو وجوليت لـ سيرجى بروكوفييف، اداجيو من باليه النيل لـ عمر خيرت، خطوات شرقية لـ عطية شرارة بمصاحبة عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة ومشاركة السوليستات سحر حلمى، مريم كاربيتيان يوسف أيمن وفادى محمود . 

كما قدمت فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزيه مقتطفات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية كان منها لاترافياتا - التروفاتورى - ريجوليتو لـ فيردى، فاوست لـ  شارل جونو، الأميرة الغجرية لـ كالمان، إكسير الحب لـ جايتانو دونيزيتى .. أداها رشا طلعت، جولى فيظى، مصطفى مدحت، داليا فاروق، منى رفلة ورضا الوكيل . 

وبانتهاء الإحتفالية أكدت دار الأوبرا المصرية دورها الرائد باعتبارها الأولى من نوعها فى الوطن العربى وقارة افريقيا، وصرحاً ثقافياً بارزاً يواصل منذ افتتاحه قبل 38 عاما مهمته النبيلة فى إعادة إحياء التراث وتقديم ألوان الإبداع العالمى لتعزيز قيم الجمال بين أبناء الوطن .

وزير الثقافة الأوبرا دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل

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