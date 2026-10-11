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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة على شاشة الحياة.. مغامر يلعب مع الموت في "واحد من الناس"

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس
محمد سعيد

في حلقة مليئة بالإثارة والإنسانية، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع اليوم الأحد في التاسعة والنصف مساءً على شاشة الحياة، فريق "حلم" لذوي الهمم الحاصل على بطولة العالم لكرة القدم في أمريكا في أغسطس الماضي، ومربي الزواحف والثعابين إبراهيم في فقرة استعراضية خطيرة مع الكوبرا.

وفي فقرة مثيرة، يقدم البرنامج إبراهيم، الشاب الذي وصفه الليثي بأنه "شاب بيلعب مع الموت كل يوم"، حيث يقدم استعراضًا مع ثعبان كوبرا، ثم مع اثنين وثلاثة وأربعة ثعابين في نفس الوقت، كما يستخرج السم أمام الكاميرا.

ويتحدث إبراهيم خلال الحلقة عن حجم الخطورة فيما يقدمه ومتي بدء وكيف جاءت له الفكرة ، ويكشف أسرار وكواليس في منتهي الخطورة عن علاقته بالكوبرا ، ويمسك الثعبان ويستخرج سمه في كوب ، ثم يقوم إبراهيم بشرب السم.

كما يقدم إبراهيم استعراضًا مذهلاً وهو يمسك تمساحًا ويقذفه لأعلى ويفتح فمه، ويظهر وهو يتعامل مع ثعبان ضخم يبلغ طوله 9 أمتار ولسه هيوصل لغاية 12 متر.

ليعقب عمرو الليثي: أنت بتعمل حاجات خطيرة جداً.. ويظهر الثعبان وهو يمشي في الاستوديو في اتجاه المصورين.

برنامج واحد من الناس 

وفي نفس الحلقة، يحتفل البرنامج بإنجاز عالمي، حيث يستضيف فريق "حلم" المصري لذوي الإعاقة المتوج ببطولة العالم لكرة القدم.

ويستضيف الليثي الاستاذة امنة الساعى رئيس مجلس ادارة مؤسسة حلم ، والاستاذ محمد صبحى مدرب الفريق  ، ورحمة خالد بطلة الفريق ، ود زياد جمدى صيدلى ولاعب فى الفريق ، عبد الرحمن ايمن لاعب ، و محمود ياسر لاعب

ويكشف المدرب عن أسرار هذا الإنجاز الكبير والمشرف ، وكواليس خاصة ومنها ان الحارس ما سافرش واضطرينا نستعين بحارس من أمريكا يلعب معانا.. وحديث المدير مع الفريق لما قلت لهم ناويين تعملوا إيه قالوا لي هنرجع بالكاس.

كما تتحدث رحمة (إحدى لاعبات الفريق): كنت فخورة جداً بماتشات حلم.. قعدت أعيط وزياد قال لي خلاص عملناها.

بذات برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد علي شاشة قناة الحياة.

برنامج واحد من الناس عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي

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