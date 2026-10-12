قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان تفاصيل الدورة السابعة لجائزة الدولة للمبدع الصغير 2027
تقديرًا لجهودهم المخلصة.. وزير التعليم يكرم 216 مدير مدرسة على مستوى الجمهورية
"حد ينجدني من الشخص ده".. فيديو صادم للاعتداء على طفلة يشعل الغضب
إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة.. تفاصيل 38 حملة تفتيش بالمحافظات خلال سبتمبر
ليبيا.. الاجتماع الوزاري الـ14 لمجموعة العشرة الإفريقية تعلن وثيقة طرابلس 2026
منال عوض: جرين شرم الشيخ يدعم دمج حماية الطبيعة في خطط التنمية وتعزيز استدامة المقاصد السياحية
رسميًا| اليوم غرة جمادى الأولى.. كم يومًا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك
وزير الكهرباء يستعرض خطوات تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء في اجتماع الرياض
وزارة الإسكان: إغلاق باب التقديم لبديل الإيجار القديم.. وفترة فحص الطلبات تستغرق من 3 إلى 6 أشهر
خاص .. الزمالك يتمسك باستمرار معتمد جمال رغم خسارة القمة أمام الأهلي
برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة
تداول فيديو لطلاب يتلفون أثاث فصلهم بمدرسة بالدقهلية.. والتعليم: قديم واتخذنا اللازم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وقت الشدائد وزيارة قبورهم.. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين الأموات أو الغائبين جائزة شرعًا، وفقًا لما ذهب إليه العلماء سلفًا وخلفًا، مشددة على أنه لا يجوز المبادرة باتهام المسلم بالكفر أو الشرك بسبب أفعال تحتمل أوجهًا لا تتعارض مع أصل التوحيد.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، ردًا على سؤال ورد إليها بشأن حكم الاستغاثة بالأنبياء والصالحين والسفر لزيارة قبورهم والحلف بغير الله، أن الأصل في أفعال المسلم حملها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، وأن إسلامه قرينة قوية تمنع حمل أفعاله على ما يقتضي الكفر، مؤكدة أن هذه قاعدة عامة ينبغي للمسلمين تطبيقها في التعامل مع بعضهم بعضًا.

حكم الاستغاثة بالأنبياء والصالحين

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الاستغاثة وطلب المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين الأموات أو الغائبين جائز شرعًا، وأن الأدلة على ذلك واردة من الكتاب والسنة والمعقول، موضحة أن الجواز محمول على السببية لا على التأثير والخلق.

وحذرت الدار من القول بأن هذه الاستغاثة شرك، معتبرة أن هذا القول من البدع التي ظهرت في الأمة الإسلامية في الأعصر المتأخرة، ومن جنس البدع التي يتوصل بها أصحابها إلى تكفير المسلمين والطعن في عقائدهم.

حكم السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين

وفيما يتعلق بزيارة القبور وشد الرحال إليها، أوضحت دار الإفتاء أن العلماء متفقون على استحباب زيارة القبور للرجال، كما أنها مستحبة للنساء عند الحنفية، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، رواه مسلم وأحمد واللفظ له.

وأضافت أن شد الرحال من أجل زيارة القبور مستحب أيضًا، خصوصًا إذا تعلق الأمر بالأنبياء والصالحين، استنادًا إلى قاعدة علماء الأصول التي تقرر أن الوسائل لها حكم المقاصد، مؤكدة أن القول بتحريم ذلك باطل ولا يعول عليه.

هل الحلف بالنبي حرام أو شرك؟

وبشأن حكم الحلف بغير الله، أكدت دار الإفتاء أن العلماء متفقون على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يعظم ما يحلف به من دون الله تعالى، موضحة أن الكفر حينئذ يكون من جهة هذا التعظيم، وليس من جهة الحلف نفسه.

وأوضحت أن الحلف بما هو معظَّم في الشرع، مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة، لا حرج فيه؛ لأنه لا يتضمن مضاهاة لله تعالى، بل هو تعظيم لما عظمه الله، مشيرة إلى أن ظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله غير مراد قطعًا، لإجماع الفقهاء على جواز الحلف بصفاته سبحانه، وهو ما يعني أن العموم أريد به الخصوص.

وأضافت الدار أن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره، إذا لم يُقصد به حقيقة الحلف، لا يدخل في النهي أصلًا، بل هو أمر جائز لا حرج فيه، لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، وجريان عادة الناس عليه بما لا يخالف الشرع الشريف.

وشددت دار الإفتاء على أن هذه الأقوال ليست حرامًا ولا شركًا كما يزعم البعض، محذرة من القول على الله بغير علم أو اتهام المسلمين بالكفر والشرك، لما يترتب على ذلك من خطورة شرعية، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»، رواه مسلم.

دار الإفتاء المصرية الاستغاثة بالأنبياء زيارة قبور الصالحين حكم الحلف بالنبي الحلف بغير الله تكفير المسلمين الفتاوى الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

مطلوب عائليا

تعرف على إيرادات فيلم مطلوب عائليًا أمس بدور السينما

فيلم القصص

فيلم القصص يحصد جائزة الجمهور في مهرجان Middle East Now

المخرج أحمد عبد الله

الطريق إلى القاهرة 47.. أحمد عبد الله صائد الجوائز في 6 محطات بارزة أخرها برلين

بالصور

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد