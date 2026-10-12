قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيركايرو تمدد تعليق الرحلات إلى الرياض حتى الأسبوع القادم
ماذا بعد انتهاء المدة؟.. اليوم آخر فرصة للحصول على شقق السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن
وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة
منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين
المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات
شديدة الانفجار.. حمار يحمل 200 كيلو C4 على الحدود السورية اللبنانية | تفاصيل
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات
مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر.. تحقيق جنائي بشأن ملف هجرتها
خسائر في أسواق الذهب بالسعودية.. تراجع جماعي للمعدن الأصفر
تقرير: محطة "تحيا مصر 2" نقلة نوعية نحو التحول المحوري إلى تجارة الترانزيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء تنظم دورة تدريبية لطلاب تايلاند بالأزهر حول القضايا الاجتماعية المعاصرة

دورة تدريبية لطلاب تايلاند بالأزهر
دورة تدريبية لطلاب تايلاند بالأزهر
أحمد سعيد

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة"، والمخصصة لطلاب مملكة تايلاند الدارسين بجامعة الأزهر الشريف بالفرقتين الثالثة والرابعة، وذلك بمقر دار الإفتاء بالقاهرة، خلال الفترة من الأحد 11 أكتوبر حتى الخميس 15 أكتوبر.

وقدمت المستشارة ناريسيا سمانفينيتش، نائبة سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، في كلمتها خلال حفل الافتتاح، شكرها إلى السفارة وتقديرها لدار الإفتاء المصرية على تنظيم هذا البرنامج التدريبي السنوي الممتد منذ سنوات، والذي يستهدف تمكين الطلاب من تطبيق العلوم الشرعية التي اكتسبوها في الأزهر الشريف وربطها بالواقع، ونقل الخبرات والمنهجية التي يتعلمونها إلى مجتمعهم في مملكة تايلاند.

علي عمر الفاروق: معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة من أهم أولويات العمل الإفتائي

من جانبه، نقل الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، تحيات فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للمشاركين في الدورة، مؤكدًا أن معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة تأتي في مقدمة أولويات العمل الإفتائي، بما يضمن التعامل مع مستجدات الواقع وفق منهج علمي راسخ. وأشاد بجهود مركز التدريب، برئاسة الشيخ محمد مبروك، في اختيار موضوع الدورة وعناوين المحاضرات والمحاضرين بعناية، كما أكد عمق التعاون التاريخي والمستمر بين مصر وتايلاند.

وفي المحاضرة الأولى، التي جاءت بعنوان "دار الإفتاء المصرية: التعريف والمهام"، استعرض الدكتور علي عمر الفاروق التاريخ المؤسسي للدار، موضحًا تطور الإفتاء في مصر من وجود مفتين للمذاهب الفقهية، إلى اعتماد المذهب الحنفي رسميًّا في العصر العثماني، ثم استقلال مقر دار الإفتاء وتنقلها من الجامع الأزهر إلى العباسية وصولًا إلى مقرها الحالي. كما تناول تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وإنشاء فروع للدار في عدد من المحافظات، منها أسيوط والإسكندرية ومطروح وطنطا، مع الاستعداد لافتتاح فروع في السويس والمنصورة.

علي عمر الفاروق: توثيق الفتاوى وتصنيفها وربطها بالمصادر الشرعية يحمي التراث الإفتائي

وأوضح الدكتور علي عمر الفاروق تطور وسائل تقديم الفتوى، من الفتوى الشفوية والهاتفية، سواء المباشرة أو المسجلة، إلى الفتوى الإلكترونية، مستعرضًا مهام عدد من الإدارات النوعية، ومنها إدارة الحساب الشرعي، وإدارة المحاكم والمؤسسات المعنية ببيان الرأي الشرعي للقضاة، مؤكدًا أن فتوى المفتي استشارية وغير ملزمة للقاضي، بخلاف الحكم القضائي الملزم.

كما تناول مهام إدارة فض النزاع المعنية بسماع طرفَي الخصومة معًا، وإدارة حوار المختصة بتفكيك الشبهات والمفاهيم الإلحادية، ومنصة سكن المعنية بالإرشاد الزواجي وتأهيل المقبلين على الزواج والمساعدة في حل المشكلات الأسرية، إلى جانب لجنة الأحوال الشخصية العليا المختصة بالمسائل المغلقة في الطلاق، ودور المفتي في الاستيثاق الشرعي في قضايا الإعدام المحالة إليه.

واختتم الدكتور علي عمر الفاروق محاضرته باستعراض تطور الفتوى من خلال نموذجين تطبيقيين؛ أولهما فتوى الشيخ بخيت المطيعي بإباحة التصوير الفوتوغرافي باعتباره مجرد "حبس ظل" وتثبيت لخلق الله، بخلاف التماثيل المجسمة، وثانيهما فتوى الشبكة الذهبية التي تناولها الدكتور علي جمعة، بالعودة إلى فتوى المذهب الحنفي القائمة على معيار عقد القران بوصفه ضابطًا موضوعيًّا لحسم النزاع الاجتماعي، وتنصيف الشبكة باعتبارها جزءًا من المهر عند فسخ العقد بعد عقد القران وقبل الدخول.

وفي المحاضرة الثانية، التي حملت عنوان "آليات وطرق أرشفة الفتاوى وحفظ التراث الإفتائي بدار الإفتاء المصرية"، أوضح الشيخ حازم داود، مدير إدارة المراجعة والتدقيق اللغوي بدار الإفتاء المصرية والمسؤول عن إدارة التراث، أن معالجة القضايا الاجتماعية قد تتطلب جلسات متعددة وإرشادًا نفسيًّا، إلى جانب تتبع التاريخ الإفتائي للسائل، مؤكدًا أن أرشفة الفتاوى تمثل ركنًا أساسيًّا لمنع التناقض وضبط تغير الفتوى وفق الجهات الأربع المرتبطة بالأشخاص والأحوال والزمان والمكان.

واستعرض الشيخ حازم داود تاريخ التراث الإفتائي للدار، بدءًا من التوثيق الرسمي في السجلات عام 1895م في عهد الشيخ حسونة النواوي، مشيرًا إلى ما سبق ذلك من فتاوى الشيخ محمد العباسي المهدي، الذي تولى الإفتاء لمدة خمسين عامًا، وجُمعت فتاواه في عشرين مجلدًا تضم نحو 13 ألف فتوى، فضلًا عن فتاوى الشيخ محمد البنا.

وكشف عن إطلاق "برنامج ميكنة الفتاوى" و"برنامج التراث" الداخليين في الدار لتسجيل الفتاوى ومتابعتها عبر مراحل العمل المختلفة، بدءًا من التحرير والتكييف والتنزيل، مرورًا بالمراجعة الشرعية واللغوية، وصولًا إلى التوقيع والختم، موضحًا أن الفتوى لا تُعد من التراث الرسمي للدار إلا إذا كانت صادرة عنها وممهورة بتوقيع المفتي وختمه.

كما تناول المعالجة الرقمية للسجلات التاريخية القديمة لحمايتها من التآكل، وشرح اعتماد الدار على شجرة تصنيف موضوعي متعددة المستويات تصل إلى المستوى السابع، مع ربط الفتاوى بالنصوص الشرعية والآيات والأحاديث والأعلام والكتب التراثية، بما يسهم في حفظ هذا التراث وتيسير الوصول إليه والاستفادة منه.

وفي المحاضرة الثالثة، التي جاءت بعنوان "مهارات التعامل مع المستفتين في القضايا الاجتماعية"، أكد الدكتور أحمد العوضي، مدير إدارة فض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفتوى هي التوقيع عن الله رب العالمين، وأن الإفتاء صناعة دقيقة ومعقدة تتطلب الدربة والحكمة والإدراك العميق للواقع، مستشهدًا بكتاب "صناعة الفتوى" للشيخ عبد الله بن بيه، وكتاب "الإفتاء" للدكتور علي جمعة، وموسوعة "الإفتاء المصري".

وأوضح الدكتور أحمد العوضي مهارات التعامل الإفتائي مع أحكام المرأة والأسرة، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تفتي بجواز عمل المرأة وتوليها مختلف المناصب، بما فيها القضاء بوصفه مهنة إدارية لإقامة الحجة، كما أكد استقلال ذمتها المالية استقلالًا تامًّا، وحرمة ختان الإناث شرعًا وقانونًا لثبوت ضرره. وشدد على ضرورة الاحتياط في مسائل الطلاق والرضاع، وإعمال قاعدة «يحتاط في الدماء والأبضاع ما لا يحتاط في غيرها»، مع الحرص على الإصلاح الأسري.

وفيما يتعلق بالمستجدات المعاصرة، أوضح الدكتور العوضي أن حكم تحديد جنس الجنين بالحقن المجهري يختلف باختلاف الحالات، إذ أجازته الدار في الحالات الفردية، بينما لا تجيزه في حالات الجماعة لمخالفتها نواميس الكون. كما أكد حرمة ضرب المعلمين للطلاب، وضرورة تجنب إثارة البلبلة بشأن اتجاه القبلة من خلال التطبيقات، استنادًا إلى قاعدتي "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" و"تصحيح عقود وأفعال المكلفين ما أمكن". وتناول كذلك جواز أرباح البنوك باعتبارها ناتجة عن عقود استثمارية مستحدثة، وحرمة الثأر والقصاص الفردي، باعتبار أن الفصل في القصاص من اختصاص القضاء.

وشدد الدكتور أحمد العوضي على ضرورة تحلي المفتي بالذكاء والأمانة والفطنة، وحفظ أسرار المستفتين، والرفق بالتائبين وفتح أبواب الرحمة أمامهم، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أوضح أن دار الإفتاء المصرية تفتي وفق المذاهب الفقهية الثمانية، وتتوسع خارج المذهب الشافعي عند الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج.

واختتم الدكتور أحمد العوضي محاضرته بمجموعة توصيات منهجية للطلاب التايلانديين، منها: حفظ آيات الأحكام في القرآن الكريم، التي يبلغ عددها نحو 300 آية، ودراسة كتب المذهب الفقهي الشافعي ومعرفة الراجح والمرجوح والقول الشاذ. كما أوصى بمتابعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وقوانين الدولة، ودراسة النوازل المعاصرة.

دار الإفتاء الإفتاء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة الإفتاء تنظم دورة تدريبية لطلاب تايلاند بالأزهر حول القضايا الاجتماعية المعاصرة جامعة الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

ترشيحاتنا

أسعار الديزل

ارتفاع أسعار الديزل يكبد أصحاب الشاحنات الصغيرة ببريطانيا 2.5 مليار إسترليني إضافية

الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يعلن القضاء على منقبين عن الذهب بطريقة غير شرعية

المستشار محمد السيد فراج

مستشار أممي: جولة السيسي الآسيوية تفتح أبواب الشرق أمام الاقتصاد المصري

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد