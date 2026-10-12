ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت ولا يذهب إلى المسجد؟ سؤال يتكرر بين المسلمين لمعرفة حكم صلاة الرجل في المنزل رغم قدرته على الذهاب إلى المسجد، وهل تصح الصلاة في البيت أم يأثم الرجل بترك صلاة الجماعة؟ ويختلف الحكم بحسب ظروف المصلي، مثل المرض أو الخوف أو وجود عذر يمنعه من الذهاب إلى المسجد؛ لذلك يبحث كثيرون عن حكم صلاة الرجل في البيت دون عذر، وفضل صلاة الجماعة في المسجد، وحكم التخلف عن الجماعة.

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأولى والأفضل أن تكون الصلوات الخمس بالمسجد جماعة.

وأشار إلى أن الإنسان تعرض لظروف تمنعه من الصلاة في المسجد ولم يتيسر له الحال فإنه يصلي في بيته والصلاة صحيحة.

فضل الصلاة في المسجد.. كم درجة تزيد على صلاة المنفرد؟

وبين أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريح سابق له، فضل أداء الصلوات الخمس في جماعة، قائلاً إن صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاة المنفرد بـ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وأن الإنسان إذا استطاع دخول المسجد الأولى أن ينزل وله بذلك أجر عظيم.

هل يأثم الرجل إذا ترك صلاة الجماعة في المسجد؟

بحسب دار الإفتاء المصرية، فإن صلاة الرجل وأداءه الصلوات الخمس في المنزل صحيحة، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الجماعة سنة، بينما قال علماء بوجوبها.

ومع ذلك، فإن الصلاة في المسجد أفضل وأكمل ثوابًا عند القدرة عليها، وتوجد أعذار معتبرة، كالمرض والمشقة الشديدة، والتي تبيح الصلاة في المنزل.