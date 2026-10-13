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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تنظم ملتقى توعويًا للطالبات لأول مرة

جامعة الأزهر تنظم ملتقى توعويًا للطالبات لأول مرة
جامعة الأزهر تنظم ملتقى توعويًا للطالبات لأول مرة
إيمان طلعت

نظمت وحدة تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص بجامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، لأول مرة، ملتقى توعويًا لطالبات الجامعة في عامهن الجامعي الأول، بعنوان «سنة أولى جامعة… بداية ليست نهاية»، تحت شعار «بداية واعية… شخصية أقوى… مستقبل أفضل»، بهدف تهيئة طالبات الفرقة الأولى للحياة الجامعية، ودعم قدرتهن على التكيف والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المرحلة.

وأقيم الملتقى بحضور د. مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، ود. حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، نائبا عن د. محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات ومنسقات التمكين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات.

ويُنظم الملتقى بإشراف د. مها أبو شادي، المدير التنفيذي لوحدة تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص بجامعة الأزهر، وبمشاركة د. أمل مصطفى فراج، عضو الوحدة المركزية، والمدير التنفيذي لوحدة تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص بكلية الصيدلة بنات، والمسؤول الإعلامي للملتقى وعدد من أعضاء الوحدة.

جامعة الأزهر تنظم ملتقى توعويًا للطالبات لأول مرة

ويتناول الملتقى عددًا من المحاور التي تلامس احتياجات الطالبات في بداية حياتهن الجامعية، من بينها «من الحلم القديم إلى الفرصة الجديدة»، واكتشاف الذات وتقديرها، والمرونة النفسية والتعامل مع الاغتراب، واكتشاف المهارات، والذكاء العاطفي، بمشاركة نحو 12 محاضرًا من عمداء وأساتذة الجامعة والمتخصصين والمدربين.

ويُعقد الملتقى بمدرج كلية الطب بنات بجامعة الأزهر ، بمشاركة حوالي ٥٠٠ طالبة من 13 كلية مختلفة، بالاضافة الى مشاركة مؤسسة شباب القادة التى عرضت اهم انشطتها وورش العمل للطالبات.

جامعة الأزهر جامعة الأزهر تنظم ملتقى توعويًا للطالبات لأول مرة ملتقى توعوي للطالبات بجامعة الأزهر

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