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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تعقد ندوة «حرب أكتوبر.. عزيمة وإرادة» بالديوان العام

احدى الندوات
احدى الندوات
عبد الرحمن محمد

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية للسادة الإداريين بالديوان العام للوزارة، بعنوان «حرب أكتوبر.. عزيمة وإرادة»، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وإشراف الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وحاضر فيها الشيخ أحمد فتحي حجازي - مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة، وأحد أبناء أبطال حرب أكتوبر المجيدة؛ وذلك استمرارًا للندوات التثقيفية الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والعزيمة والإرادة.

واستهل المحاضر حديثه بتوجيه التحية إلى شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن مصر ورفعتها، مشيرًا إلى أن انتصارات أكتوبر تمثل نموذجًا مشرفًا للعزيمة والإرادة والتخطيط الجيد، وتعكس قدرة المصريين على تجاوز التحديات والعمل بروح الفريق الواحد، بما أسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح أن العزيمة والإرادة ركيزتان أساسيتان لتحقيق الأهداف في مختلف مجالات الحياة، وأن النجاح في العمل يبدأ بوضوح الرؤية، والصدق والإخلاص، والتمسك بأخلاقيات المهنة، والاستعانة بالله تعالى، لافتًا إلى أن حب الوطن يتجسد في التلاحم بين أبنائه، وتحمل المسئولية، والعمل من أجل تقدمه واستقراره.

وتناول المحاضر صورًا من التحديات المعاصرة التي تتطلب الوعي والثبات، مشيرًا إلى أن المواجهة لم تعد مقصورة على ميادين القتال، بل امتدت إلى تحديات فكرية وسلوكية، من بينها المخدرات والأفكار المغلوطة عن الدين والشريعة، والأفكار الإلحادية، وهو ما يستلزم تعزيز الوعي، وترسيخ الفهم الصحيح للدين، وتحصين الشباب من الأفكار المنحرفة.

كما استحضر أوجه التشابه بين انتصارات أكتوبر وغزوة بدر، من حيث قوة التخطيط والثبات واليقين والعزيمة على بلوغ الهدف رغم قلة الإمكانات، مؤكدًا أن الإيمان بالله تعالى، والأخذ بالأسباب، وحسن الإعداد، عناصر أساسية في مواجهة الصعاب وتحقيق النصر.

واختتم المحاضر حديثه بالتأكيد على أهمية استلهام قيم التضحية والانتماء والإرادة في الحياة اليومية، سواء في الأسرة أو العمل، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف يرتبط بصدق النيات والعمل الجاد والدعاء واللجوء إلى الله تعالى.

وزارة الأوقاف الندوات التثقيفية حرب أكتوبر

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