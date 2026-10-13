بالأرقام.. الأوقاف تنفذ أكثر من 40 ألف نشاط دعوي وتثقيفي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

واصلت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية والمجتمعية خلال الفترة من السبت 3 أكتوبر إلى الجمعة 9 أكتوبر 2026، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات بالمديريات الإقليمية، استهدفت نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

وشملت جهود الإرشاد الديني تنفيذ 81 لقاءً ضمن الأسبوع الثقافي بالمديريات الإقليمية، وندوة «عقيدتي» بمديرية أوقاف القاهرة، و625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية الست، وهي مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والسويس.

كما نفذت الوزارة 2036 منبرًا ثابتًا بجميع المديريات عقب صلاة المغرب يوم الثلاثاء، و3292 درسًا منهجيًّا للأئمة من الأحد إلى الخميس، و383 مجلسًا علميًّا بالمديريات الإقليمية غير الحدودية، في إطار جهودها لتعزيز المعرفة الدينية وتطوير الخطاب الدعوي.

البرنامج التثقيفي للطفل يتصدر أنشطة التوعية الدينية

وفي مجال التوعية الدينية والتثقيف، نفذت وزارة الأوقاف 20880 نشاطًا ضمن البرنامج التثقيفي للطفل بجميع المديريات عقب صلاة العصر يوم الخميس، إلى جانب 27 لقاءً للطفل بالمديريات الإقليمية، و3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة عقب صلاة المغرب يوم الخميس.

وشملت الأنشطة كذلك تنفيذ 10800 نشاط بالمساجد المحورية أيام الأحد والثلاثاء والخميس، و628 مجلسًا للفقه بالمديريات الحدودية، بما يعزز جهود الوزارة في نشر الوعي الديني وتوسيع نطاق الأنشطة التثقيفية بمختلف المحافظات.

وامتدت جهود الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة في المجالات الشبابية والصحية والثقافية والتعليمية والمجتمعية، حيث نُفذت 1009 قوافل للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و11 قافلة للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

كما نفذت الوزارة 1000 ندوة للصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، و100 ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، و400 ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب تنفيذ 8692 ندوة موسمية بعنوان «انتصار أكتوبر» بالمديريات الإقليمية.

قوافل دعوية مشتركة وأنشطة بالمحافظات الحدودية

وفي إطار تعزيز التعاون الدعوي بين أركان المؤسسة الدينية، نُفذت قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، كما انطلقت فعاليات القوافل الحدودية بمديريات أوقاف مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد.

واستكمالًا لجهود الوصول بالدعوة إلى مختلف فئات المجتمع، نُفذت يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 قافلة دعوية بالمديريات المستهدفة، وهي القاهرة وبورسعيد والسويس، في إطار تكثيف الأنشطة الدعوية والمجتمعية وتعزيز التواصل مع المواطنين.