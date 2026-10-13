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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 1008 قوافل دعوية الأربعاء تحت عنوان «دور الشباب في بناء الوطن»

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تُسيِّر وزارة الأوقاف 1008 قوافل دعوية بمراكز الشباب، يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، تحت عنوان «دور الشباب في بناء الوطن»، وذلك في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي هذه القوافل في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الوعي لدى الشباب، وتوضيح أهمية دورهم في بناء الوطن وتحقيق نهضته، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والمسئولية والمشاركة الإيجابية، والتأكيد على أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

كما تستهدف القوافل تصحيح المفاهيم وترسيخ القيم والأخلاق التي تسهم في بناء شخصية وطنية واعية، تمتلك القدرة على المشاركة الفاعلة في نهضة المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل أفضل للوطن.

محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في بناء الوعي

وتندرج هذه القوافل ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف التي تقوم على أربعة محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، فيما يركز المحور الثاني على مواجهة التطرف اللاديني، المتمثل في تراجع القيم والأخلاق.

ويتمثل المحور الثالث في استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، بينما يركز المحور الرابع على صناعة الحضارة، بما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الوعي الديني والوطني وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا لحرص وزارة الأوقاف على توسيع نطاق مشاركتها المجتمعية، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، من خلال الأنشطة الدعوية والتثقيفية التي تستهدف بناء الوعي، وترسيخ الانتماء الوطني، وتعزيز المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

الأوقاف قوافل دعوية دور الشباب في بناء الوطن مبادرة «صحح مفاهيمك» وزارة الأوقاف

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