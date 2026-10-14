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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية.. دراسات الأزهر بالقاهرة تنظم ندوة تثقيفية حول انتصارات أكتوبر

دراسات الأزهر بالقاهرة تنظم ندوة تثقيفية حول انتصارات أكتوبر
دراسات الأزهر بالقاهرة تنظم ندوة تثقيفية حول انتصارات أكتوبر
محمد شحتة

نظَّمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية، ندوة تثقيفية حول بطولات حرب أكتوبر المجيدة والدروس المستفادة منها لنهضة الوطن.

وشارك في الندوة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية محافظ جنوب سيناء السابق، وفضيلة الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، والكاتب الصحفي عبد الهادي عباس، رئيس تحرير جريدة «اللواء الإسلامي»، وبحضور عدد من القيادات العلمية بجامعة الأزهر، وأدار حوار الندوة الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية.

بطولات حرب أكتوبر

تناولت الندوة الحديث عن بطولات حرب أكتوبر ورموزه على مستوى مصر من المفكرين والعلماء الذين شاركوا في هذا النصر العظيم على جبهات القتال، وتأكيد تعزيز الوعي الوطني والمجتمعي لدى شباب الجامعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، باعتبارهم أمل المستقبل وحملة راية الوطن.

كما سلطت الندوة الضوء على أهم الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر؛ ومن بينها: تأكيد تماسك أبناء الوطن وتلاحمهم في مواجهة التحديات والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والإشارة إلى أن الانتصار رغم المحن والصعوبات يعطينا دفعة للتغلب على المستحيل وتحقيق الإنجازات في ميادين البناء والتعمير والتنمية، بما يعكس قدرة الشعب المصري على العطاء.

واختتمت الندوة بتكريم إدارة الكلية للمشاركين بإهدائهم درع الكلية.

أقيمت الندوة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر؛ وذلك في إطار احتفالات كليات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر وتنمية الوعي الوطني للشباب.

كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر رئيس الجمهورية ندوة تثقيفية حرب أكتوبر انتصارات أكتوبر اللواء خالد فودة

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