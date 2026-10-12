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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح وحدة تمكين المرأة بصيدلة بنات القاهرة

وحدة تمكين المرأة بكلية الصيدلة
وحدة تمكين المرأة بكلية الصيدلة

افتتح الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشؤون الوافدين، أمس الأحد ، مقر وحدة تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة زينب القصبي، عميدة الكلية، ووكيلَي الكلية، والدكتورة أمل مصطفى فراج، المدير التنفيذي للوحدة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وفريق سفيرات التمكين.

واستهل الحفل بكلمة للدكتورة زينب القصبي رحبت فيها بنائب رئيس الجامعة، وأشادت بدعمه للكلية وحرصه على متابعة أنشطة الوحدة، مؤكدةً أهمية دورها في توفير بيئة جامعية داعمة للطالبات، وتنمية قدراتهن، وتعزيز مشاركتهن في الحياة الجامعية.


وتفقّد نائب رئيس الجامعة مقر الوحدة، واطّلع على الجدارية التي توثّق مسيرتها، ووقّع عليها، كما دوّن في ركن «كلماتكم… أثر يبقى»: «وفقكم الله لما فيه خير المرأة الأزهرية».

وأكدت الدكتورة أمل مصطفى فراج أن طالبات فريق سفيرات التمكين شاركن في تجهيز المقر وتزيينه، وأضافت: «نعمل من أجل بناتنا الطالبات، وهدفنا أن ندعمهن ونساندهن ليصلن إلى أفضل نسخة من أنفسهن».

الدكتور مصطفى عبد الغني جامعة الأزهر كلية الصيدلة بنات الدكتورة زينب القصبي الدكتورة أمل مصطفى فراج

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