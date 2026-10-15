أدخر مبلغا من المال لأداء فريضة الحج فهل عليه زكاة؟.. عالم أزهري يجيب

أوضحت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الزكاة على الأموال التي يدخرها المسلم لأداء فريضة الحج، مبينة أن تخصيص المال لهذا الغرض لا يعفيه تلقائيًا من الزكاة، وإنما يتوقف الحكم على توافر الشروط الشرعية ومدى التأكد من إمكانية السفر لأداء المناسك.

وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن مدى وجوب إخراج الزكاة عن الأموال التي تجمعها المرأة بهدف أداء فريضة الحج، في ظل رغبتها في الاحتفاظ بالمبلغ حتى موعد السفر.

هل تجب الزكاة على الأموال المدخرة للحج؟

وأكدت الدكتورة إيمان أبو قورة أنه إذا ادخرت المرأة مبلغًا من المال بنية الحج، وبلغ هذا المال النصاب الشرعي، ومر عليه عام هجري كامل، فإن الزكاة تجب فيه ما دامت لم تحصل بعد على تأشيرة الحج ولم تتأكد من إمكانية السفر لأداء الفريضة، وفقًا للتوضيح الوارد عنها.

وأوضحت أن مجرد تخصيص الأموال للحج لا يسقط وجوب الزكاة عنها، طالما ظلت الأموال متاحة لصاحبتها ولم تتأكد بعد من قدرتها على السفر، مع استمرار تحقق شروط وجوب الزكاة.

وأضافت أن الحكم يختلف عندما تحصل المرأة على تأشيرة الحج وتتأكد من إمكانية السفر وأداء المناسك، إذ يصبح المال مخصصًا لهذا الغرض، ويخرج وفقًا لما أوضحته من نطاق المال المدخر المتاح للتصرف الحر، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة بحسب هذا الرأي.

ما نصاب الزكاة في المال المدخر؟

وفيما يتعلق بالنصاب الشرعي، أوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن النصاب المعمول به حاليًا يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويُنظر إلى قيمة المال المدخر لتحديد ما إذا كان قد بلغ الحد الذي تجب عنده الزكاة.

ويُشترط لوجوب زكاة المال، بوجه عام، بلوغ النصاب ومرور الحول الهجري، مع مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال وحال صاحبه.

هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة هدية؟

وفي سياق آخر، تناولت الفتاوى المتعلقة بأحكام الزكاة مسألة إخراجها في صورة هدية بمناسبة النجاح، حيث أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الزكاة لها مصارف شرعية محددة ورد ذكرها في القرآن الكريم، وتشمل الفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف المستحقة.

وأشار إلى أن المقصود من الزكاة هو تلبية احتياجات المستحقين، مثل الغذاء والكساء والدواء، وليس تقديم الهدايا لمجرد المناسبة، مؤكدًا ضرورة توجيه أموال الزكاة إلى مصارفها الشرعية.

وأوضح أن من أراد تقديم هدية لشخص بمناسبة نجاحه، فيمكنه تقديمها من باب الصدقة أو التبرع، دون احتسابها من الزكاة، ما لم تتحقق فيها شروط إخراج الزكاة لمستحقها.