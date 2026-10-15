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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري يوضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الأزهر
الأزهر
اخبار توك شو

حذر الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، من العمل في بيع السجائر والمعسل، مؤكدًا أن التدخين بجميع صوره محرم شرعًا وفقًا لفتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية، داعيًا إلى الابتعاد عن هذه المهنة والبحث عن مصادر رزق أخرى.

وأوضح حمودة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بشأن حكم التدخين خلال فترة تولي الدكتور نصر فريد واصل منصب مفتي الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى، لم يتم سحبها أو تغييرها.

 حكم العمل في بيع السجائر والمعسل

 

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف أن العمل في بيع السجائر والمعسل ينطوي على محاذير شرعية، معتبرًا أن بيع هذه المنتجات يثير إشكالية دينية تتطلب من المسلم البحث عن بدائل مهنية أخرى.

وناشد حمودة المسلمين الابتعاد عن العمل في بيع السجائر والمعسل قدر الإمكان، واختيار مهن ومصادر دخل بديلة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وتجنب ما وصفه بالشبهة الشرعية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مراعاة الأحكام الشرعية عند اختيار مصادر الرزق، والحرص على تحصيل الدخل من أعمال لا تثير إشكالات دينية.

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