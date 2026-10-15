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هل تتبدل الأرقام؟.. تفاصيل أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تتبدل الأرقام؟.. تفاصيل أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في مصر

اسعار البنزين والسولار
اسعار البنزين والسولار
خالد يوسف

تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، اهتماماً جماهيرياً واسعاً، بالتزامن مع ترقب القرارات المرتقبة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ومع تكثيف البحث عن أسعار الأسطوانات المنزلية والتجارية وتأثيرها المباشر على تكاليف التنقل والسلع، نضع بين يديك تغطية شاملة ومحدثة لأحدث المستجدات الاقتصادية في السوق المصري.


حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

تتزايد التساؤلات بشأن حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، وما إذا كانت هناك قرارات جديدة مرتقبة لتحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.

حقيقة زيادة أسعار البنزين

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية في 4 أكتوبر 2026، يستمر العمل بالأسعار الحالية، دون صدور قرار جديد بشأن تعديل أسعار المنتجات البترولية، مع الإشارة إلى عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي، ولم يصدر قرار جديد بشأن زيادة أسعار البنزين أو السولار.

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026

لم تشهد أسعار المنتجات البترولية أي تعديل جديد حتى اليوم الخميس 15 اكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الرسمية المطبقة حاليًا، لتواصل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز العمل بالقيم المعمول بها منذ آخر تحريك رسمي للأسعار في مارس.
جاءت أسعار الوقود المعلنة اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 على النحو التالي:

أسعار البنزين

سعر بنزين 95 اليوم

سجل سعر لتر بنزين 95 اليوم الخميس في مصر نحو 24 جنيهًا، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

بنزين 95

سعر بنزين 92 اليوم

وصل سعر بنزين 92 اليوم الخميس في مصر إلى نحو 22.25 جنيه للتر، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

بنزين 92

سعر بنزين 80 اليوم

بلغ سعر بنزين 80 اليوم الخميس نحو 20.75 جنيه للتر، وهو السعر المطبق حاليًا بمحطات الوقود.

سعر السولار

سعر السولار اليوم

استقر سعر السولار اليوم في مصر عند 20.50 جنيه للتر، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

غاز تموين السيارات

سعر غاز تموين السيارات

استقر سعر غاز تموين السيارات اليوم الخميس في مصر  13 جنيهًا للمتر المكعب.


أسعار الغاز اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026

تستمر الأسعار الرسمية الحالية دون تغيير جديد، حيث جاءت على النحو التالي:

أسطوانة الغاز المنزلي

-أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

-أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم: 550 جنيهًا.


موعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

لا يوجد قرار رسمي جديد بشأن تحريك أسعار البنزين والسولار أو أسطوانات البوتاجاز، حتى الان، وتظل أي تغييرات مستقبلية مرتبطة بما تقرره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد عقد اجتماعها وإجراء المراجعة الخاصة بالأسعار.

الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وتأتي هذه المراجعة في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات أسعار النفط عالميًا، خصوصًا مع وصول سعر خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، وهو ما يزيد من اهتمام المواطنين بأي مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وفي الوقت الحالي، تستمر الأسعار المعلنة دون تغيير، بينما يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي من المنتظر أن يتناول أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية وفقًا للآليات المعمول بها.


نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير النفقات

يمكن لأصحاب السيارات تقليل استهلاك البنزين وخفض نفقات التنقل من خلال «الالتزام بالصيانة الدورية، وضبط ضغط الإطارات، وتجنب ترك المحرك يعمل لفترات طويلة دون حاجة».

تقليل استهلاك الوقود

كما يساعد التخطيط المسبق للرحلات واختيار الطرق المناسبة على تقليل المسافات المقطوعة، إلى جانب تجنب التسارع المفاجئ والقيادة بسرعات غير منتظمة. 

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