قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
الرئيس الإيراني: نعكف على مراجعة مقترحات الاتفاق مع أمريكا ووضع اللمسات النهائية
بلاش ابنك يخرج من البيت.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي
وزير الحرب الأمريكي يعلن إعـ.دام منفذ هجوم فورت هود رميا بالرصاص في بث علني
محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة
ارتفاع أسعار البنزين أقل من النووي.. ترامب يوضح حقيقة تصريحاته بشأن قصف إيران سان دييجو ولوس أنجلوس
رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»
"الزراعة": إقبال كبير من المواطنين لزيارة المتحف الزراعي ومعرض "زهور مصر" في إجازة احتفالات أكتوبر
ميناء دمياط يدشن لنشي إرشاد سريع جديدين لتعزيز أسطوله البحري
6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو
سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز وشروط التقديم والأوراق المطلوبة
اصطدام ناقلات نفط بألغام.. إيران تعلن عن انفجارات عنيفة في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

اسعار البنزين والسولار
اسعار البنزين والسولار
خالد يوسف

تشتعل محركات البحث بفضول العشرات من قائدي المركبات والمواطنين المترقبين للتعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق المصرية، حيث تأتي هذه المتابعة المكثفة في توقيت بالغ الحساسية، تزامناً مع ترقب القرارات المرتقبة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ما يضع تكاليف النقل وحركة السلع في مهب تحديات جديدة تتطلب رصداً دقيقاً وموثقاً للحظات الحاسمة في قطاع الطاقة.
 

أسعار الوقود اليوم الخميس

لم تشهد أسعار المنتجات البترولية أي تعديل جديد حتى اليوم الخميس 8 اكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الرسمية المطبقة حاليًا، لتواصل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز العمل بالقيم المعمول بها منذ آخر تحريك رسمي للأسعار في مارس.

محطات الوقود

وتأتي متابعة الأسعار في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية حالة من عدم وضوح الرؤية، بالتزامن مع الضغوط السياسية والإقليمية المتزايدة وتأثيرها على حركة إمدادات الطاقة وأسعار الخام. 
 

حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار

لم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين أو السولار حتى الخميس 8 اكتوبر 2026، خاصة أن الوزارة أكدت في بيان صدر الخميس الماضي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها حتى ذلك الوقت، وبالتالي لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتعديل أسعار الوقود.

أسعار البنزين

كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، موضحة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
 

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس في مصر

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم، داخل محطات الوقود في مختلف المحافظات، ولم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية حتى الآن عن صدور أي قرار جديد يتضمن تغيير أسعار المنتجات البترولية المطبقة حاليًا.

بنزين 95

سعر بنزين 95 اليوم

سجل سعر لتر بنزين 95 اليوم الخميس في مصر نحو 24 جنيهًا، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

بنزين 92

سعر بنزين 92 اليوم

وصل سعر بنزين 92 اليوم الخميس في مصر إلى نحو 22.25 جنيه للتر، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

بنزين 80

سعر بنزين 80 اليوم

بلغ سعر بنزين 80 اليوم الخميس نحو 20.75 جنيه للتر، وهو السعر المطبق حاليًا بمحطات الوقود.

سولار

سعر السولار اليوم

استقر سعر السولار اليوم في مصر عند 20.50 جنيه للتر، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

غاز تموين السيارات

سعر غاز تموين السيارات

استقر سعر غاز تموين السيارات اليوم الخميس في مصر  13 جنيهًا للمتر المكعب. 
 

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الخميس

بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، تستمر الأسعار الرسمية الحالية دون تغيير جديد، حيث جاءت على النحو التالي:

أسطوانات البوتاجاز

1. أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

2. أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

موعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

لا يوجد قرار رسمي جديد بشأن تحريك أسعار البنزين والسولار أو أسطوانات البوتاجاز، حتى الان، وتظل أي تغييرات مستقبلية مرتبطة بما تقرره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد عقد اجتماعها وإجراء المراجعة الخاصة بالأسعار.

البنزين

وتأتي هذه المراجعة في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات أسعار النفط عالميًا، خصوصًا مع وصول سعر خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، وهو ما يزيد من اهتمام المواطنين بأي مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وفي الوقت الحالي، تستمر الأسعار المعلنة دون تغيير، بينما يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي من المنتظر أن يتناول أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية وفقًا للآليات المعمول بها.

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة أسعار البنزين والسولار لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية أسعار النفط عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ "تسجيل الدخول السريع

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ تسجيل الدخول السريع

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف Oppo K14 Plus 5G

رسميًا.. أوبو تطلق وحش الفئة المتوسطة Oppo K14 Plus 5G ببطارية ضخمة ومعالج قوي

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد