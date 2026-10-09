مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تشتعل محركات البحث بفضول العشرات من قائدي المركبات والمواطنين المترقبين للتعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق المصرية، حيث تأتي هذه المتابعة المكثفة في توقيت بالغ الحساسية، تزامناً مع ترقب القرارات المرتقبة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ما يضع تكاليف النقل وحركة السلع في مهب تحديات جديدة تتطلب رصداً دقيقاً وموثقاً للحظات الحاسمة في قطاع الطاقة.



أسعار الوقود اليوم الخميس

لم تشهد أسعار المنتجات البترولية أي تعديل جديد حتى اليوم الخميس 8 اكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الرسمية المطبقة حاليًا، لتواصل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز العمل بالقيم المعمول بها منذ آخر تحريك رسمي للأسعار في مارس.

محطات الوقود

وتأتي متابعة الأسعار في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية حالة من عدم وضوح الرؤية، بالتزامن مع الضغوط السياسية والإقليمية المتزايدة وتأثيرها على حركة إمدادات الطاقة وأسعار الخام.



حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار

لم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين أو السولار حتى الخميس 8 اكتوبر 2026، خاصة أن الوزارة أكدت في بيان صدر الخميس الماضي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها حتى ذلك الوقت، وبالتالي لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتعديل أسعار الوقود.

أسعار البنزين

كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، موضحة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.



أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس في مصر

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم، داخل محطات الوقود في مختلف المحافظات، ولم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية حتى الآن عن صدور أي قرار جديد يتضمن تغيير أسعار المنتجات البترولية المطبقة حاليًا.

بنزين 95

سعر بنزين 95 اليوم

سجل سعر لتر بنزين 95 اليوم الخميس في مصر نحو 24 جنيهًا، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

بنزين 92

سعر بنزين 92 اليوم

وصل سعر بنزين 92 اليوم الخميس في مصر إلى نحو 22.25 جنيه للتر، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

بنزين 80

سعر بنزين 80 اليوم

بلغ سعر بنزين 80 اليوم الخميس نحو 20.75 جنيه للتر، وهو السعر المطبق حاليًا بمحطات الوقود.

سولار

سعر السولار اليوم

استقر سعر السولار اليوم في مصر عند 20.50 جنيه للتر، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

غاز تموين السيارات

سعر غاز تموين السيارات

استقر سعر غاز تموين السيارات اليوم الخميس في مصر 13 جنيهًا للمتر المكعب.



سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الخميس

بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، تستمر الأسعار الرسمية الحالية دون تغيير جديد، حيث جاءت على النحو التالي:

أسطوانات البوتاجاز

1. أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

2. أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

موعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

لا يوجد قرار رسمي جديد بشأن تحريك أسعار البنزين والسولار أو أسطوانات البوتاجاز، حتى الان، وتظل أي تغييرات مستقبلية مرتبطة بما تقرره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد عقد اجتماعها وإجراء المراجعة الخاصة بالأسعار.

البنزين

وتأتي هذه المراجعة في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات أسعار النفط عالميًا، خصوصًا مع وصول سعر خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، وهو ما يزيد من اهتمام المواطنين بأي مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.



وفي الوقت الحالي، تستمر الأسعار المعلنة دون تغيير، بينما يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي من المنتظر أن يتناول أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية وفقًا للآليات المعمول بها.