يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين في مصر، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية للزينة أو الباحثين عن وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

أسعار الذهب الان في مصر

وواصل الذهب اليوم الجمعة الحفاظ على مكاسبه خلال اليومين الماضيين.

وتختلف الأسعار بحسب العيار ودرجة النقاء، فيما يحرص المتعاملون في سوق الصاغة على متابعة أحدث المستويات السعرية لتحديد التوقيت المناسب للشراء أو البيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد أسعار الذهب بمختلف الأعيرة متابعة مستمرة من جانب المستهلكين والمستثمرين، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية، إلى جانب عيارات 24 و18 و14، فضلا عن سعر الجنيه الذهب والأونصة بالجنيه المصري والدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

جاءت أسعار الذهب وفقا لآخر المستويات المعلنة على النحو التالي.

عيار 24 سجل 7130 جنيها للبيع و7085 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 6240 جنيها للبيع و6200 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل 5350 جنيها للبيع و5315 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 4160 جنيها للبيع و4135 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب سجل 49920 جنيها للبيع و49600 جنيه للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري سجلت 221810 جنيهات للبيع و220390 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4175.71 دولار.

أسعار الذهب الان في مصر

الذهب عيار 21 يتصدر حركة البيع والشراء

يحظى الذهب عيار 21 بمكانة رئيسية داخل سوق الصاغة المصرية نظرا لانتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين عليه عند شراء الشبكة والهدايا والمجوهرات، كما يمثل سعر هذا العيار مؤشرا مهما لمتابعة تحركات السوق وتقييم مستويات الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

في المقابل يفضل بعض المستثمرين والمقبلين على الادخار في الذهب عيار 24 لارتفاع درجة نقائه واستخدامه في تصنيع السبائك الذهبية، بينما يجذب عيار 18 المهتمين بالمشغولات ذات التصميمات العصرية والمتنوعة في حين يناسب عيار 14 بعض المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات تتوافق مع ميزانياتهم.

ويرتبط اختيار العيار المناسب بهدف الشراء والقدرة الشرائية والتفضيلات الشخصية إذ تؤثر درجة النقاء والوزن والتصميم في السعر النهائي للقطعة الذهبية.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن بدون مصنعية في مصر

تعبر الأسعار المعلنة عن قيمة الذهب وفقا للعيار وسعر الجرام الأساسي لكنها لا تمثل التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة إذ تضاف المصنعية والدمغة إلى السعر المعلن وقد تشمل الفاتورة تكاليف أخرى بحسب طبيعة المنتج وسياسة المحل.

وتختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقا للتصميم ودقة التصنيع والوزن والعلامة التجارية كما تتباين بين التجار ومحال الصاغة، لذلك قد يختلف السعر النهائي لقطعتين من العيار نفسه رغم تساوي سعر الجرام قبل إضافة تكاليف التصنيع.