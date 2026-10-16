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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

طلاء باجاني بالذهب
طلاء باجاني بالذهب
عزة عاطف

استلم جامع السيارات الأمريكي الشهير كريس سينج طرازه الفريد كليًا من سيارة «باجاني يوتوبيا»، بعد إتمام واحدة من أكثر عمليات التخصيص تعقيدًا وغرابة في تاريخ صناعة السيارات الخارقة. 

وحصلت السيارة على طلاء خارجي استثنائي مزوج بشرائح من الذهب الخالص عيار 24 وثراء من غبار وحبيبات صخور القمر الحقيقية، لتتحول المركبة إلى تحفة ميكانيكية وفنية لا تضاهى.

رفض أستون مارتن يفتح الطريق أمام إبداع باغاني

كان الخيار الأول لمالك السيارة هو تطبيق هذه الفكرة الفضائية الجريئة على طراز «أستون مارتن فالكيري»، إلا أن الصانع البريطاني رفض التعامل مع المواد القمرية النادرة واعتذر عن تنفيذ المشروع. 

ودفع هذا الرفض المالك للتوجه فورًا إلى شركة «باغاني» الإيطالية، التي رحبت بالتحدي الهندسي وتولت تطوير الطلاء الخاص بالتعاون مع ورش معتمدة على مدار أكثر من ثلاث سنوات من الأبحاث والتجارب المعقدة.

اسم استثنائي ومستوحى من لوحات عصر النهضة

أطلق المالك على هذه النسخة الوحيدة عالميًا اسم «مادونا أوف ذا كار نيشن»، في إشارة مقتبسة ومبتكرة من اللوحات الكلاسيكية للرسام الشهير ليوناردو دا فينشي. 

وتكتمل التفاصيل الفريدة داخل المقصورة المصنوعة يدويًا، حيث أُضيفت لمسات الذهب الخالص على الدواسات، وعصا ناقل الحركة اليدوي، والساعات، وتطريزات المقاعد الجلدية السوداء.

أداء خارق وقيمة مالية تتجاوز الحدود

تعتمد السيارة ميكانيكيًا على محرك 12 أسطوانة (V12) بسعة 6.0 لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج من تطوير «أيه إم جي» (AMG)، ليولد قوة تصل إلى 864 حصانًا مقترنًا بناقل حركة يدوي تقليدي. 

ورغم أن السعر الأساسي للنسخة القياسية من باجاني يوتوبيا يتجاوز 2.5 مليون دولار، فإن إضافة الذهب الخالص والأحجار القمرية رفع التكلفة الإجمالية للمشروع لتتخطى حاجز الملايين الإضافية، مؤكدة قدرة الصانع الإيطالي على تلبية أكثر الطلبات جموحًا في عالم السيارات.

سيارة كريس سينج الذهبية أغلى سيارات باجاني كريس سينج الذهبية طلاء باجاني بالذهب

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