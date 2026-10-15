أوبل تقدم أسترا 2027 بتصميم هاتشباك.. وهذا سعرها عالميًا

تواصل أوبل تعزيز حضورها في السوق الألمانية من خلال طرح أسترا موديل 2027، التي تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك، مع خيارات متعددة لمنظومات الدفع تشمل المحركات التقليدية والنسخة الكهربائية.

أوبل أسترا 2027 النسخة الكهربائية

تقدم أوبل أسترا 2027 بنظام دفع كهربائي يعتمد على محرك ينتج قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 270 نيوتن متر، ويحصل المحرك على الطاقة من بطارية بسعة 58 كيلوواط ساعة، وتصل المسافة التي يمكن للسيارة قطعها بالشحنة الواحدة إلى 454 كيلومترًا.

أوبل أسترا 2027

محركات أوبل تقدم أسترا 2027

تقدم أوبل أسترا إلى جانب النسخة الكهربائية بخيارات تعمل بالبنزين، تبدأ بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة 130 حصانًا، وتشمل التشكيلة أيضًا محركًا بسعة 1.2 لتر مزودًا بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 145 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 230 نيوتن متر.

ويعمل مع المحرك الأول ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما يتصل المحرك الثاني مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وترتبط جميع المحركات بالعمل عبر تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تجهيزات أوبل تقدم أسترا 2027

تضم أوبل تقدم أسترا 2027 مجموعة من التجهيزات من بينها نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وشاشة مركزية بقياس 10 بوصات لعرض المعلومات وتشغيل وظائف الترفيه والملاحة، وتدعم الشاشة الاتصال بالهواتف الذكية عبر تطبيقي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

أوبل أسترا 2027

وتأتي أسترا كذلك بشاشة مستقلة لعرض بيانات العدادات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة دون الحاجة إلى الابتعاد عن وضع القيادة، وتشمل التجهيزات زرًا لتشغيل المحرك وإيقافه، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وحساسات للركن، كاميرا، بينما ترتكز على جنوط قياس 16 بوصة.

أسعار أوبل أسترا 2027 عالميًا

تبدأ أسعار أوبل أسترا 2027 ذات الهيكل الهاتشباك في ألمانيا من 31,890 يورو، وتصل إلى 33,490 يورو بحسب الفئة، أما النسخة الكهربائية، فيبلغ سعرها نحو 36,490 يورو.