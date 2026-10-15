ارتفاع تكلفة الواردات يدفع كينيا لزيادة أسعار البنزين والديزل

رفعت كينيا، الحد الأقصى لأسعار بيع البنزين والديزل بالتجزئة، في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الوقود المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان هيئة تنظيم قطاع الطاقة زادت أسعار البنزين بنسبة 6% والديزل بنسبة 4.5%، في وقت تعتمد فيه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على واردات الوقود من الشرق الأوسط لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها.

وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر الديزل في العاصمة نيروبي إلى 227.76 شلن كيني (1.76 دولار)، مقابل 217.86 شلن في السابق، فيما صعد سعر لتر الكيروسين إلى 219.87 شلن، مقارنة بـ191.38 شلن.

وتسري الأسعار الجديدة بداية من اليوم الخميس إلى 14 نوفمبر المقبل، على أن تعلن الهيئة الأسعار التالية مع انتهاء فترة التسعير الحالية.

وفي محاولة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة إن الحكومة مددت العمل بخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 8% بدلا من 16%، حتى 14 يناير المقبل.

ويمثل ارتفاع أسعار الوقود ضغوطا إضافية على تكاليف التشغيل في قطاعات حيوية، تشمل النقل والزراعة والبناء، كما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد هذه الأنشطة على الوقود بصورة مباشرة أو غير مباشرة.