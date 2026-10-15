بعد الإبقاء على أسعار البنزين والسولار.. فاتن عبد المعبود: اطمنوا مفيش زيادة

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك أو إنستجرام أو تيك توك، شهدت تداول منشورات بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار، مع انتشار دعوات للمواطنين إلى الإسراع في تموين سياراتهم قبل تطبيق الزيادة.

وأضافت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن mti» : «أول أخبارنا بشرى سارة لحضراتكم، وحاجة إن شاء الله تطمنكم وتفرحكم»، موضحة أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاء بعدم زيادة أسعار الوقود، والإبقاء عليها دون تعديل أو تغيير.

وأشارت إلى أن اللجنة راجعت التطورات المحلية والدولية التي تؤثر على معادلة التسعير، وأخذت في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية والإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.

وأكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن القرار يعني رسميًا عدم وجود زيادة في أسعار البنزين أو السولار، قائلة: «اطمنوا لأن إحنا كنا مستنيين إن اللجنة دي تنعقد علشان هي دي اللي بتحل، واللجنة الحمد لله انعقدت وقالت إن مفيش زيادة».

واختتمت حديثها بطمأنة المواطنين قائلة: «اطمنوا بقى مفيش زيادة، خلاص كده تمام لحد اللجنة اللي جاية بقى إن شاء الله».