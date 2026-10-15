ياسمين عز: رزقك جاي.. اسعى واعمل اللي عليك وسيبها على الله

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن اليقين في الله والرضا والسعي من أهم الأمور التي تساعد الإنسان على تجاوز الضغوط المعيشية والقلق بشأن الرزق، خاصة مع بداية كل شهر، عندما يبدأ كثيرون في حساب الرواتب والمصروفات والالتزامات المالية، ويشعرون بالحيرة بشأن كيفية تدبير احتياجاتهم.

وأوضحت ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الإنسان قد يشعر بالهم والضيق عندما لا يعرف من أين سيأتي بالأموال اللازمة لتلبية احتياجاته، لكن الله سبحانه وتعالى لديه دائمًا الحل والفرج، مستشهدة بقوله تعالى: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا».

وأضافت أن الله أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، اعتدنا عليها ولم نعد نشعر بقيمتها، مثل نعمة اليد والقدم والبصر والشم، مؤكدة أن من أعظم هذه النعم نعمة الرزق، مستشهدة بقوله تعالى: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ».

وشددت ياسمين عز على ضرورة أن يسعى الإنسان ويؤدي ما عليه مهما كانت الظروف المحيطة به، موضحة أن السعي لا يعني أن يرهق الإنسان نفسه بالجري وراء الدنيا، وإنما أن يبذل جهده ويأخذ بالأسباب، مع التحلي بالرضا والقناعة واليقين بأن الله سيفرجها.

واستشهدت بالبيت الشهير المنسوب إلى الإمام الشافعي: «ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج»، في إشارة إلى أن الفرج قد يأتي بعد اشتداد الأزمات، حتى عندما يظن الإنسان أن الحلول قد نفدت.

واختتمت ياسمين عز حديثها بالتأكيد على أن الرزق قد يأتي من أبواب غير متوقعة، مستشهدة بقوله تعالى: «وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، موضحة أن الإنسان قد يعمل في وظيفة بسيطة ويحصل على دخل محدود، ثم يأتيه رزق من الله من طريق آخر لم يكن يتوقعه.