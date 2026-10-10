ياسمين عز توجه نصائح للزوجات قبل مباراة القمة: بلاش ترني عليه وهو بيتفرج على الماتش

وجهت الإعلامية ياسمين عز مجموعة من النصائح للزوجات قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامج «كلام الناس»، مازحة: «لو جوزك بيتفرج على الماتش بلاش ترني عليه، أنتِ مش نادية الجندي».

كما نصحت الزوجات بتجهيز مشروب دافئ لأزواجهن في حال مشاهدة المباراة داخل المنزل.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد، الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.