تُعلن شركة إيركايرو عن تعليق تشغيل رحلتها المتجهة إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية غد، الأحد 11 أكتوبر ، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة.

"إير كايرو" تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى الرياض غداً

وطلبت من العملاء الحاجزين على رحلات الرياض ضرورة التواصل مع الشركة أو وكيلهم السياحي، للاستفسار عن مستجدات الرحلات والإجراءات المتبعة بشأن حجوزاتهم.

وأهابت بالعملاء متابعة التحديثات الصادرة عن الشركة.



لمزيد من الاستفسارات يرجي التواصل معنا على أرقام 2727 من الهاتف المحمول أو ٠٩٠٠٧٢٧٢٧ من أي خط أرضي من داخل مصر أو التواصل مع مكاتب إيركايرو أو وكلائنا بالخارج والموقع

aircairo.com الإلكتروني للشركة.



