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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

“إيركايرو” تتعاون مع هيئة الأنفاق لربط خدمات النقل الجوي والسككي

ايركايرو - وزارة النقل
ايركايرو - وزارة النقل
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق كامل الوزير، وزير النقل مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «إير كايرو» والهيئة القومية للأنفاق، بشأن تطوير وتنفيذ أوجه الربط والتكامل بين خدمات النقل الجوي وخدمات النقل السككى ، بما يمهد لتقديم تجربة سفر أكثر تكاملًا وانسيابية للمسافرين.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة نقل متكاملة ومتعددة الوسائط.

هذا وقد  وقع البروتوكول حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو ،  ومن جانب الهيئه القوميه للأنفاق الدكتور المهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ، بحضور لفيف من قيادات كل من شركة ايركايرو و الهيئه القومية للأنفاق.

و يأتي هذا التوقيع في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير المستمر لمنظومة النقل المتكاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من شبكات النقل الحديثة وتعزيز أوجه التكامل والربط بين خدمات النقل بالقطار الكهربائي السريع وخدمات النقل الجوي ، بما يسهم في تيسير حركة الركاب والسائحين ورفع كفاءة منظومة النقل في مصر وتوفير خيارات نقل  متكاملة للمسافرين من وإلى مصر، وكذلك بين مختلف المدن السياحية المصرية.

ويتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون أولها الربط والتنسيق بين رحلات إيركايرو وخدمات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/مطروح) ، كما تضمن البروتوكول دراسة إتاحة حجز تذاكر القطار من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية التابعة لشركة إيركايرو ، بما يمهد مستقبلًا لتوفير تجربة سفر متعددة الوسائط تجمع بين الرحلات الجوية والقطارات ضمن رحلة نقل متكاملة.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج  لتطوير تجربة سفر متعددة الوسائط، يقوم على تحقيق التكامل بين النقل الجوي وشبكات النقل الجماعي الحديثة، بما يتيح للمسافر الانتقال بسهولة ويسر من وإلى المطارات وبين مختلف المدن المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو تطبيق هذا النموذج بصورة أوسع مستقبلًا مع شركات الطيران المصرية، بما يسهم في إتاحة خدمات نقل مترابطة ومتطورة للمسافرين، وتعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية، بدءًا من حجز الرحلة الجوية وصولًا إلى مختلف وسائل النقل، بما يدعم حركة السياحة ويعزز تنافسية منظومة النقل والطيران المدني في مصر.

وزارة النقل خدمات المسافرين القطارات معرض العلمين

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