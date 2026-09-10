معرض العلمين 2026 .. اتفاقيه تعاون بين «إيركايرو» و«CFM» لتشغيل أسطول «Airbus A320neo» بمحركات الشركة الفرنسية

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي ، مراسم توقيع شركة إيركايرو اتفاقية مع شركة CFM International لاختيار محركات CFM LEAP-1A لتركيبها علي أسطولها الجديد من طائرات Airbus A320neo، بما يدعم خطط الشركة للتوسع وتحديث أسطولها وتعزيز كفاءتها التشغيلية وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى مصر ايريك شوفالييه ولفيف من قيادات الشركتين .

وذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تشهدها فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026».

وقّع الاتفاقية حسين شريف، رئيس مجلس اداره شركه اير كايرو ، ومن جانب شركة CFM International السيد Valentin SAFIR، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق، وذلك خلال فعاليات المعرض.

وبموجب الاتفاقية ، تختار إيركايرو محركات LEAP-1A لتركيبها علي ٣٠ طائرة من طراز Airbus A320neo، إلى جانب ٨ محركات احتياطية، بما قد يرفع إجمالي عدد محركات LEAP-1A ضمن أسطول الشركة إلى أكثر من ١٢٠ محركً.

ويعكس اختيار هذه المحركات خطة إيركايرو الطموحة نحو توظيف أحدث تقنيات الدفع الجوي ضمن خططها لتطوير أسطولها، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات النمو المستقبلي، ودعم توسع شبكة الشركة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص إيركايرو على بناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الطيران، والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة بما يتواكب مع العمل نحو بيئة نظيفة قليلة الانبعاثات و خطط الشركة للنمو وتطوير منظومة التشغيل.