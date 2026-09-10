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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل مثير بين العين الإماراتي والوصل بمشاركة رامي ربيعة

رامي ربيعة
رامي ربيعة
عمرو مصطفى

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة العين والوصل، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإماراتي للموسم الرياضي 2026-2027، بعدما انتهى اللقاء بنتيجة 2-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة العين والوصل 

ونجح العين في افتتاح التسجيل عن طريق عبد الكريم توريه، الذي هز شباك الوصل في الدقيقة 33، إلا أن الضيوف لم يتأخروا في الرد، وتمكن نيكولاس خيمينيز من إدراك التعادل في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، قلب الوصل المباراة لصالحه بعدما تمكن مهدي طارمي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليضع فريقه في المقدمة ويزيد من صعوبة مهمة أصحاب الأرض.

ورفض العين الاستسلام حتى الدقائق الأخيرة، ليتمكن فالنتينو لازارو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82، ليمنح فريقه نقطة ثمينة ويُنهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبهذا التعادل، رفع العين رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، متساويًا مع الجزيرة صاحب الصدارة، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

في المقابل، رفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط، ليبقى في المركز الرابع بجدول المسابقة، ويُجبر العين على الاكتفاء بنقطة واحدة، ليواصل مطاردة الجزيرة على صدارة الدوري.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري رامي ربيعة أساسيًا مع العين، حيث خاض اللقاء كاملًا دون أن يتم استبداله، ليواصل ظهوره مع فريقه خلال منافسات الدوري الإماراتي.

رامي ربيعة العين الوصل الدوري الإماراتي بطولة الدوري الإماراتي

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