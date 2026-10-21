رويترز: تراجع مخزونات النفط والبنزين بأمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
تراجع مخزونات النفط والبنزين بأمريكا
وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.06 مليون برميل مسجلة 412.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 820 ألف برميل.
وأفادت الإدارة بأن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 987 ألف برميل خلال نفس الأسبوع.
وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 93.4 بالمئة.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.95 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 205.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض قدره 443 ألف برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 1.68 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 104.3 مليون برميل، وذلك رغم توقعات بانخفاض قدره 1.16 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 837 ألف برميل يوميا.