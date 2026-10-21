رويترز: تراجع مخزونات النفط والبنزين بأمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات ​النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في ‌حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

تراجع مخزونات النفط والبنزين بأمريكا

وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.06 مليون برميل مسجلة ​412.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ​في 16 أكتوبر، مقارنة بتوقعات ⁠المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض ​قدره 820 ألف برميل.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات ​النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 987 ألف برميل خلال نفس الأسبوع.

وانخفضت ​معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة ​مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 93.4 بالمئة.

وقالت الإدارة إن ‌مخزونات ⁠البنزين انخفضت بمقدار 2.95 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 205.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض قدره ​443 ألف ​برميل.

وأظهرت ⁠بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت ​التدفئة، ارتفعت بمقدار 1.68 مليون برميل ​خلال ⁠الأسبوع لتصل إلى 104.3 مليون برميل، وذلك رغم توقعات بانخفاض قدره 1.16 مليون برميل.

وقالت ⁠الإدارة ​إن صافي واردات الولايات ​المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 837 ألف برميل يوميا.