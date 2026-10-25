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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس محمد سعد عبد الرؤوف الصمودي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية ،لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز جهود حماية حقوق المزارعين بالمحافظة وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وأكد المحافظ،  أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة؛ للحفاظ على مياه الري من الهدر، وضمان وصولها إلى نهايات الترع والمناطق المحرومة، وكذلك رصد أي مخلفات أو تعديات على المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حفاظًا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

ثمَّن محافظ الشرقية جهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير منظومة الري والصرف، ورفع كفاءة الترع والمصارف ومراكز الطوارئ، مؤكدًا تضافر الجهود لتطوير منظومة الري والصرف والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين ، حفاظًا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمنظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد المياه وحل مشاكل ضعف توصيل المياه لنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية ما يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل.

الشرقية محافظ الشرقية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بالشرقية

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