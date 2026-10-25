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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: نجاح قسطرة مخية علاجية لسيدة عمرها 66 عامًا وإنقاذ أخرى .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نجاح الفريق الطبي بوحدة القسطرة المخية بمستشفى الزقازيق العام في إجراء ثاني وثالث قسطرة مخية على مستوى المحافظة، لمريضتين تعانيان نزيفًا تحت العنكبوتية، إحداهما خضعت لقسطرة مخية علاجية متقدمة باستخدام تقنية الغلق بالملفات البلاتينية (Coiling)، فيما خضعت الأخرى لقسطرة مخية تشخيصية.

وأوضح أن التدخلين أُجريا بقيادة الدكتور أيمن السوداني، الأستاذ المساعد بطب المخ والأعصاب واستشاري القسطرة المخية بجامعة عين شمس، وبمشاركة الدكتور عبدالرحمن نصار والدكتور محمد شحاتة أحمد، أخصائيي طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الزقازيق العام، وبمتابعة الدكتور نصر شعبان، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع إدارة المستشفى.

وأضاف البيلي أن نجاح إجراء ثاني وثالث قسطرة مخية بالمحافظة داخل مستشفى الزقازيق العام يمثل خطوة مهمة في تطوير خدمات طب المخ والأعصاب والتدخلات المخية الدقيقة، ويعكس جهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية لدعم التخصصات الطبية المتقدمة، وتعزيز قدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات الحرجة بصورة عاجلة.

وأشار إلى أن الحالة الأولى لسيدة تبلغ من العمر 66 عامًا، وصلت إلى المستشفى وهي تعاني صداعًا شديدًا، وبإجراء الأشعة المقطعية على المخ، تبين وجود نزيف تحت العنكبوتية.

وباستكمال الفحوصات وإجراء أشعة مقطعية بالصبغة على شرايين المخ والرقبة، تبيّن وجود تمدد شرياني كبير بالشريان الأوسط الأيمن بالمخ، وعلى الفور أُجريت لها قسطرة مخية علاجية متقدمة باستخدام تقنية الغلق بالملفات البلاتينية، وتكللت العملية بالنجاح، مع استقرار حالتها الصحية.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن الحالة الثانية لفتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، كانت تعاني أيضًا نزيفًا تحت العنكبوتية، حيث أُجريت لها قسطرة مخية تشخيصية على شرايين المخ، وتحسنت حالتها الصحية واستقرت، وغادرت المستشفى.

وأشاد البيلي بجهود الفريق الطبي بوحدة القسطرة المخية بمستشفى الزقازيق العام، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين الفرق الطبية المتخصصة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية، وتعزيز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة، وتحسين فرص حصول المواطنين على الرعاية الطبية المتخصصة في الوقت المناسب.

ووجّه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو إبراهيم، وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي، مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نورالدين، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد عاطف، مدير مستشفى الزقازيق العام، إلى جانب الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بالخدمات المعاونة بوحدة القسطرة المخية، وجميع المشاركين في هذا الإنجاز.

وأكد تقديره لجهودهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريضتين، ودعم تطوير الخدمات التخصصية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة الزقازيق العام قسطرة مخية

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