من الفرح للغرق .. ماسورة مياه تفسد أجواء حفل زفاف بالشرقية | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة غرق موقع حفل زفاف بمحافظة الشرقية، بعد تعرض ماسورة مياه للكسر، ما أدى إلى تدفق المياه وغمر أجزاء من مكان إقامة الحفل، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وأظهر الفيديو المتداول تجمع كميات من المياه داخل موقع الحفل، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك، خاصة أن الواقعة جاءت في أثناء الاستعدادات أو إقامة حفل الزفاف، الذي يُفترض أن يكون مناسبة مليئة بالفرحة والاحتفال.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، معبرين عن دهشتهم من الموقف المفاجئ، فيما تداول آخرون الفيديو مصحوبًا بتعليقات حول ما حدث، في ظل تحول أجواء الفرح إلى موقف غير متوقع بسبب كسر ماسورة المياه.

ولم تتضح، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن توقيت الواقعة أو حجم الخسائر الناتجة عنها، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة حول أسباب كسر الماسورة والإجراءات التي اتُخذت للتعامل مع تجمع المياه في موقع الحفل.