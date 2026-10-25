محمد رمضان يشوّق جمهوره لمسلسل «عشماوي»: نجاح يليق بتاريخ الدراما المصرية

نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بالفنانة إسعاد يونس وانتصار وباسم سمرة ويسرا اللوزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إطار الترويج لمسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

وعلق محمد رمضان على الصورة، قائلًا: «عشماوي على مُتعتكم ناوي.. ثقة في الله نجاح يليق بتاريخ الدراما المصرية رمضان 2027»، في إشارة إلى حماسه للعمل الجديد، الذي يعود من خلاله إلى المنافسة الدرامية في الموسم الرمضاني.

قصة مسلسل «عشماوي»

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها محمد رمضان، ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، ويعيش حياة هادئة مع بناته الثلاث، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب أزمة عائلية مفاجئة.

وتتصاعد الأحداث عندما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية معقدة، ليجد «خليفة» نفسه أمام صراع تتداخل فيه حياته الأسرية مع طبيعة عمله، ويواجه سلسلة من الأزمات والاختبارات الصعبة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة.

تغييرات في فريق عمل «عشماوي» قبل رمضان 2027

وشهد مسلسل «عشماوي» عددًا من التغييرات في فريق العمل خلال مرحلة التحضيرات، إذ اعتذر المؤلف أحمد مراد عن استكمال كتابة المسلسل، لتنتقل مهمة التأليف إلى محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى المخرج بيتر ميمي مهمة إخراج العمل.

كما اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في المسلسل، بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، ولحقت بها الفنانة مي عمر، بعد تعارض مواعيد التصوير مع مسلسلها الجديد.

وشهد العمل أيضًا تعثر المفاوضات بشأن مشاركة الفنان خالد الصاوي، وفقًا لتقارير صحفية تناولت تطورات التحضيرات، فيما تتواصل الاستعدادات للمسلسل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.