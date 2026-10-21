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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول صورة تجمع محمد رمضان وباسم سمرة من كواليس مسلسل «عشماوي»

عشماوي
عشماوي
باسنتي ناجي

كشف الفنان باسم سمرة عن أول صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وسط ترقب الجمهور لعودة رمضان إلى المنافسة الدرامية.

باسم سمرة

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية خليفة، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتتشابك حياته مع أزمة عائلية تضعه أمام صراعات متلاحقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والجوانب الاجتماعية. 

ويضم العمل عددًا من الفنانين، بينهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، وشريف دسوقي، ومحسن منصور، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027.

عشماوي باسم سمرة محمد رمضان

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