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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دراما رمضان 2027.. محمد رمضان يُثير حماس جمهوره لمسلسل «عشماوي».. ماذا قال؟

محمد رمضان
محمد رمضان
سارة عبد الله

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره، لمسلسله الجديد “عشماوي” المقرر عرضه في دراما رمضان 2027.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على انستجرام: “نصيحة لقهاوي مصر والوطن العربي زودوا كراسي قبل رمضان ٢٧، اكتر منتخب عربي في التاريخ لعب ٧ مباريات فقط في كأس العالم انما عشماوي هيلعب ٣٠ حلقة والله على ما اقول شهيد”.

قصة مسلسل «عشماوي»

تدور أحداث المسلسل حول «خليفة»، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، وهو أب لثلاث بنات يعيش حياة هادئة، قبل أن تقلب أزمة عائلية مفاجئة حياته رأسًا على عقب.

وتتصاعد الأحداث عندما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية معقدة، ليجد «خليفة» نفسه أمام صراع تتداخل فيه حياته الأسرية مع طبيعة عمله، وسط أزمات واختبارات صعبة تدفع الأحداث إلى مسار من التشويق والإثارة.

تغييرات في فريق العمل قبل رمضان 2027

بدأت التغييرات باعتذار المؤلف أحمد مراد عن استكمال كتابة المسلسل، لتنتقل مهمة التأليف إلى محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى بيتر ميمي إخراج العمل.

كما اعتذرت غادة عبد الرازق عن المشاركة بعد ارتباطها بأعمال أخرى، ثم لحقت بها مي عمر بسبب تعارض مواعيد التصوير مع مسلسلها الجديد. وشهد العمل أيضًا تعثر المفاوضات بشأن مشاركة خالد الصاوي، وفقًا لتقارير صحفية تناولت التحضيرات.

“عشماوي” مسلسل عشماوي محمد رمضان

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