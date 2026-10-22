خناقة مع النمر.. محمد رمضان يطمئن جمهوره بعد إصابته أثناء تصوير «عشماوي»

أعلن الفنان محمد رمضان تعرضه لإصابة بسيطة في أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد «عشماوي»، موضحًا أنه سيحصل على إجازة لمدة يومين من التصوير، قبل العودة لاستكمال العمل.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال تصوير مشهد يجمعه بالفنان الذي يجسد شخصية «النمر»، وكتب: «النهاردة في تصوير عشماوي حصلتلي إصابة أثناء تصوير مشهد خناقتي مع النمر، بس الحمد لله بسيطة، إجازة من التصوير يومين فقط وهرجع أكمل بأمر الله».

قصة مسلسل «عشماوي»

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها محمد رمضان، ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، ويعيش حياة هادئة مع بناته الثلاث، قبل أن تنقلب حياته بسبب أزمة عائلية مفاجئة.

وتتصاعد الأحداث عندما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية معقدة، ليجد «خليفة» نفسه أمام صراع تتداخل فيه حياته الأسرية مع طبيعة عمله، ويواجه سلسلة من الأزمات والاختبارات الصعبة، في إطار يجمع بين التشويق والإثارة.

تغييرات في فريق عمل «عشماوي» قبل رمضان 2027

وشهد المسلسل عددًا من التغييرات في فريق العمل خلال مرحلة التحضيرات؛ إذ اعتذر المؤلف أحمد مراد عن استكمال كتابة العمل، لتنتقل مهمة التأليف إلى محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى بيتر ميمي مهمة الإخراج.

كما اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في المسلسل؛ بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، ولحقت بها الفنانة مي عمر؛ بعد تعارض مواعيد التصوير مع مسلسلها الجديد.

وشهد العمل أيضًا تعثر المفاوضات بشأن مشاركة الفنان خالد الصاوي، وفقًا لتقارير صحفية تناولت تطورات التحضيرات للمسلسل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.