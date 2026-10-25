جهاز شؤون البيئة بالشرقية يفحص عوادم 140 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية

أوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحقيق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة وفاء عبد الشافى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم تشكيل لجنة من ادارة نوعية الهواء بالفرع الإقليمي و الإدارة العامة للمرور بالشرقية وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية لتنفيذ حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات ،لافتة ان فريق عمل اللجنة قام بتنفيذ (٤) حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، خلال شهر أكتوبر، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري، وتم خلالها فحص (١٤٠) سيارة تعمل بالبنزين، السولار، للتأكد من مطابقتها لقياسات الانبعاثات طبقاً للاشتراطات المسموح بها في قانون البيئة.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط (٢٨) سيارة تعمل بالسولار والبنزين مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر بيئية لأصحابها، وقام (٢٤) مالكاً للسيارات بإجراء مصالحات على المخالفات المحررة ضدهم.

هذا ويؤكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام أصحاب السيارات بالقوانين والاشتراطات البيئية للحفاظ على بيئة نظيفة والصحة العامة للمواطنين.