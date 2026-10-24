غداً.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، يوم الأحد الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦م، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية، والعمل على زيادة إنتاجيتها.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف جهود التحصين والتوعية بأهمية التحصينات الوقائية، وتقديم أوجه الدعم والرعاية البيطرية اللازمة للمربين، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، اكتمال استعدادات المديرية لانطلاق الحملة، من خلال (١٨٠) لجنة طبية وقائية ثابتة ومتحركة، مجهزة باللقاحات والأدوات اللازمة، إلى جانب لجان الترقيم والتسجيل والإرشاد، و(١٧) لجنة متابعة لضمان انتظام العمل وتذليل العقبات.

وأشار إلى جاهزية الإدارات البيطرية بالديوان العام والمراكز من حيث اللقاحات والكوادر البشرية والأدوات اللازمة، مع وضع خطة عمل متكاملة لضمان نجاح فعاليات الحملة.

وتيسيرًا على المواطنين والمربين، ستتولى لجان التحصين تقديم خدماتها بمقار اللجان أو الانتقال إلى منازل المربين لتحصين الحيوانات وترقيمها من بيت لبيت، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وتحقيق أهداف الحملة في الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتنميتها.