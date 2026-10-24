إنجاز طبي مصري في اليابان.. تكريم الدكتور محمود طه عميد طب الزقازيق بمؤتمر جراحة الأعصاب

في إنجاز علمي جديد يعكس الحضور المصري في المحافل الطبية الدولية، تم تكريم الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور تامر حسن، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والثمانين للجمعية اليابانية لجراحة الأعصاب، والذي استضافته مدينة سابورو باليابان خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر.

شهد المؤتمر مشاركة علمية متميزة، حيث قدم الدكتور محمود طه بحثا علميا تناول جراحات أورام العمود الفقري، مستعرضا أحدث الموضوعات والتطورات في هذا التخصص الدقيق.

فيما قدم الدكتور تامر حسن بحثا حول جراحات أمهات الدم المخية في إطار تبادل الخبرات العلمية ومناقشة المستجدات في مجال جراحة المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور محمود طه أن هذا التكريم يأتي تقديراً للمشاركة العلمية المتميزة ودعما للتواصل بين الكفاءات الطبية المصرية ونظيراتها من مختلف دول العالم بما يسهم في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات العلمية والتقنيات الجراحية الحديثة.

وقال إن مشاركته تعكس مكانة جامعة الزقازيق وكلية الطب البشري ومستشفياتها الجامعية وحرصها على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الطبية العالمية بما يدعم تطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.