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بالأسماء..محافظ الشرقية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 53 قرية في 6مراكز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء..محافظ الشرقية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 53 قرية في 6مراكز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ ٥٣ قرية بمراكز  " الزقازيق – ابو كبير – الحسينية – ديرب نجم – فاقوس – منيا القمح " وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وطبقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، بما يتيح لأهالي هذه القري البدء في إجراءات استخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.

أوضح محافظ الشرقية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يسهم في تحديث التوسعات العمرانية واستيعاب النمو العمراني، وتحديد مواقع الخدمات العامة، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية، بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للسكان، ويساعد على تنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني بمختلف الاتجاهات.

 ثمّن محافظ الشرقية جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع المحافظة، ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، لاستكمال إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وذلك عقب موافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار المحافظ الي ان تفاصيل لــ٥٣ قرية التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية خلال عامي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ جاءت بالوحدات المحلية :

▪مركز االزقازيق :

جاءت توزيع القري الـ ١٩ كالتالي:

 - ٣ قري بنطاق الوحدة المحلية بالزنكلون .

- قرية واحدة بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء .

- قرية بنطاق الوحدة المحلية بطيبة .

- ٥ قري بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي.

- قريتين بنطاق الوحدة المحلية بالنخاس .

- ٣ قري  بنطاق الوحدة المحلية بام الزين .

- قريتين بنطاق الوحدة المحلية ببردين .

- قريتين بنطاق الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة.

▪ مركز ابوكبير  :

 جاءت توزيع القري الـ ٨ كالتالي:

- ٣ قري بنطاق الوحدة المحلية بالحصوة .

-  قرية بنطاق الوحدة المحلية بالرحمانية .

- قريتين بنطاق الوحدة المحلية بني عياض .

- قرية بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة رضوان .

- قرية بنطاق الوحدة المحلية بهربيط .

▪مركز الحسينية:

جاءت توزيع القري الـ ٧ كالتالي :

- قرية واحدة بنطاق الوحدة المحلية بجزيرة سعود .

- قريتين بنطاق الوحدة المحلية بسماكين الغرب .

- قرية بنطاق الوحدة المحلية بصان الحجر البحرية .

- قريتين بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق .

- قرية بنطاق الوحدة المحلية بقهبونة .

▪ديرب نجم :

تم اعتماد قرية بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق .

▪ مركز فاقوس :

جاءت توزيع القريتين  كالتالي :

- قرية بنطاق الوحدة المحلية بالعزازي .

- قرية بنطاق الوحدة المحلية بالهيصمية.

▪ مركز منيا القمح :

جاءت توزيع القري الـ ١٦ كالتالي :

- ٦ قري بنطاق الوحدة المحلية بسنهوا .

- ٣ قري بنطاق الوحدة المحلية بسنهوت .

- ٥ قري بنطاق الوحدة المحلية بشلشلمون .

- قريتين بنطاق الوحدة المحلية بملامس.

كما جاري إستكمال إعتماد باقي القري التابعة للمحافظة تباعاً عقب الموافقة عليه من قبل اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني .

يمكن لأهالي القري التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية الاطلاع على التفاصيل والأسماء من خلال الرابط المرفق https://drive.google.com/drive/folders/19uWkqJ4IpPWT7KsXq7PkGCEQsN6DbxLY?usp=drive_link

، للتعرف على نطاق الحيز العمراني المعتمد واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

الشرقية محافظ الشرقية منيا القمح الزقازيق

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