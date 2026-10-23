وكيل أوقاف الشرقية يترأس القافلة الدعوية الكبرى بمساجد الإبراهيمية

ترأس الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، اليوم، القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مركز ومدينة الإبراهيمية بمشاركة 50 إمامًا وداعية من الأئمة المتميزين وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الأخلاقية وتكثيف الأنشطة الدعوية بمساجد المحافظة.

وجابت القافلة عددًا من مساجد المركز والمدينة، بهدف نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتناولت موضوع خطبة الجمعة لهذا اليوم، بعنوان: «الذوق العام رقي وسلوك وأخلاق»، تأكيدًا على أهمية الالتزام بآداب التعامل واحترام الآخرين والتحلي بمكارم الأخلاق، باعتبارها قيمًا أصيلة يدعو إليها الإسلام وتسهم في بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والاحترام.

وعقب انتهاء القافلة، التقى الدكتور محمد إبراهيم حامد بالأئمة المشاركين، معربًا عن تقديره لهذا الحشد الدعوي المتميز، ومشيدًا بجهودهم في أداء رسالتهم. كما حثهم على مواصلة العمل والاجتهاد في نشر الدعوة الوسطية، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ الوعي الديني الصحيح بين أفراد المجتمع.

وأكد أن الإمام ينبغي أن يكون قدوة حسنة بين أبناء مجتمعه ومرجعية شرعية واعية يلجأ إليها الناس في أمور دينهم، مشددًا على أهمية أن يتجاوز دوره حدود المنبر إلى التفاعل الإيجابي مع المجتمع، ومشاركة رواد المسجد أفراحهم وأحزانهم، والوقوف إلى جانبهم، والإسهام في معالجة مشكلاتهم. وأوضح أن ذلك يعزز الثقة بين المسجد والمجتمع، ويؤكد دوره الحقيقي في بناء الإنسان.

وتأتي القافلة ضمن خطة مديرية أوقاف الشرقية لتكثيف العمل الدعوي، وتفعيل دور الأئمة في التواصل المباشر مع المواطنين، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.