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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة إجراء عملية دقيقة لاستئصال تضخم البروستاتا بالمنظار ثنائي القطب بمستشفى القنايات بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بنجاح الفريق الطبي بقسم جراحة ومناظير المسالك البولية بمستشفى القنايات المركزي، بقيادة الدكتور محمد علي متولي أخصائي جراحة ومناظير المسالك البولية، وبمشاركة الدكتور محمد مرتضى طبيب مقيم جراحة ومناظير المسالك البولية، والدكتور محمد غريب أخصائي التخدير، في إجراء عملية دقيقة وذات مهارة لاستئصال تضخم البروستاتا باستخدام المنظار ثنائي القطب لحالة تعاني من أمراض مزمنة، وذلك لأول مرة بمستشفى القنايات المركزي.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة أداء الفريق الطبي بمستشفى القنايات المركزي، مؤكداً أن إجراء هذه الجراحة لأول مرة بالمستشفى يدل على جهود الجهاز الإشرافي والفرق الطبية في تطوير الخدمات الطبية التخصصية، مثمناً التنسيق والتعاون بين التخصصات الطبية المختلفة بالمستشفى في تقييم وتشخيص الحالة وإجراء العملية الجراحية، بما يساهم في تحسين النتائج العلاجية للمرضى.

وأوضح أن المريض كان يعاني من تكرار النزيف والاحتباس البولي، مع وجود تاريخ مرضي لأمراض مزمنة بالقلب، وجلطات سابقة، وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، فضلاً عن دخوله العناية المركزة عدة مرات سابقة، الأمر الذي استدعى إجراء تقييم طبي شامل قبل العملية، بالتنسيق بين فرق المسالك البولية والتخدير والقلب والباطنة، مع تنظيم أدوية السيولة وفقا للخطة الطبية المناسبة للحالة، وخلال العملية تم استئصال تضخم البروستاتا باستخدام المنظار ثنائي القطب، وقد تكللت العملية بفضل الله بالنجاح، وتحسنت الحالة الصحية للمريض بعد المتابعة الطبية الدقيقة، وغادر المستشفى بحالة جيدة، مع إعادة أدوية السيولة وفقاً للخطة العلاجية المقررة.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتورة إنجي شرف مدير مستشفى القنايات المركزي، والأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل، تقديراً لجهودهم المخلصة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة المسالك البولية بمستشفى القنايات

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