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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تشارك في فعاليات مهرجان الخريف بالشرقية.. وتعاون زراعي مع أكاديمية شنغهاي الصينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عده فعاليات على مدار الساعات الماضية كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تشارك في فعاليات مهرجان" الخريف" بالشرقية.

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، في فعاليات مهرجان الخريف الذي نظمته مؤسسة «سيكم» للتنمية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأعربت محافظ الوادي الجديد عن خالص تقديرها لمحافظ الشرقية وحسن الاستضافة، مشيدةً بالتجربة التنموية المتكاملة للمؤسسة في مجالات الزراعة الحيوية والتصنيع والتعليم والتنمية المجتمعية، وما تقدمه من نموذج يربط بين الاستثمار والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت مجدي تطلع المحافظة إلى توسيع آفاق التعاون مع المؤسسة، في ضوء ما تمتلكه الوادي الجديد من مقومات زراعية واعدة، خاصة في مجالات الزراعة الحيوية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وفي هذا السياق، استعرضت المحافظ ملامح التعاون المستهدف بين المحافظة وشركة «سيكم للتنمية الزراعية»، لإقامة منظومة متكاملة للزراعة الحيوية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية على مساحة إجمالية مستهدفة تبلغ 20 ألف فدان، مع تخصيص مبدئي لمساحة 5 آلاف فدان كخطوة أولى نحو تفعيل هذه الشراكة، بما يعزز جهود المحافظة في بناء اقتصاد زراعي مستدام قائم على تعظيم الاستفادة من مواردها ومزاياها النسبية.

زراعة الوادي الجديد تعزز التعاون مع أكاديمية شنغهاي الصينية في إعادة تدوير المياه والزراعة الذكية

عززت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد تعاونها الدولي مع أكاديمية شنغهاي للعلوم الزراعية بجمهورية الصين الشعبية، من خلال مشاركة ثلاثة من الكوادر الأكاديمية بالكلية في برنامج تدريبي متخصص في مجالات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في الاستزراع السمكي، وتقنيات التحليل المعملي، وتطبيقات الزراعة الذكية، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية الحديثة.

وجاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد فاروق الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن يوسف كساب، عميد كلية الزراعة، والدكتور حاتم عبد القادر حمدون، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر، أستاذ الأراضي والمياه بالكلية

وشارك في البرنامج التدريبي كل من المهندس محمد إسماعيل يونس، مدرس مساعد بقسم الأراضي والمياه، والمهندس محمد صلاح شعبان، مدرس مساعد بالقسم، والمهندس عمر كامل محمد، معيد بقسم الأراضي والمياه.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة العلمية والبحثية والتطبيقية التي استهدفت تنمية المهارات العملية للمشاركين، حيث شمل التدريب داخل المختبرات على أساليب متقدمة لتحليل جودة المياه، والتدريب على استخدام جهاز AA3، إلى جانب التعرف على التجارب البحثية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات الإنتاج الزراعي.
كما شملت الأنشطة زيارات علمية إلى وحدات إنتاج المحاصيل للتعرف على نظم زراعة الأرز والذرة، والصوب الزراعية الحديثة وتطبيقات الإنتاج الذكي، فضلًا عن زيارة مركز تشونغ مينغ للزراعة الذكية، والمشاركة في فعاليات مهرجان حصاد المزارعين، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على التجارب الصينية في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وامتدت فعاليات البرنامج إلى عقد لقاءات علمية وتقديم عروض بحثية دعمت تبادل المعرفة والخبرات، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين المصري والصيني. كما تضمن البرنامج أنشطة ثقافية وزيارات لمعالم مدينة شنغهاي، من بينها متحف شنغهاي، للتعرف على جوانب من الحضارة والثقافة الصينية.

وأكدت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة لتأهيل الكوادر العلمية، وتعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب البحثية المتقدمة، بما يدعم الابتكار والاستدامة، ويسهم في تطوير تقنيات الإدارة الرشيدة للمياه والموارد الطبيعية، والتوسع في تطبيقات الزراعة الذكية، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

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