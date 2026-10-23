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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على 3 أشخاص اعتدوا على عامل بالضرب وأطلقوا أعيرة نارية في الشرقية

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بالتعدي على عامل بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإطلاق أحدهم أعيرة نارية في الهواء من بندقية خرطوش، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

كواليس الواقعة 

بدأت تفاصيل الواقعة برصد منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور 3 أشخاص يترجلون من مركبة «توك توك» ويتعدون على آخر بالضرب باستخدام سلاحين ناري وأبيض بأحد الشوارع في الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبسؤاله، أفاد بوقوع مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص، هم عامل وشقيقه وسائق مركبة «توك توك»، يوم 7 من الشهر الجاري، بسبب خلافات سابقة بينهم، تطورت إلى اعتدائهم عليه بالضرب، فيما لوّح أحدهم بسلاح أبيض، وأطلق آخر أعيرة نارية في الهواء من بندقية خرطوش كانت بحوزته، دون وقوع إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أن اثنين منهم لهما معلومات جنائية، ويقيمون بدائرة المركز ذاته.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات السابقة، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في التعدي، وتم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث ضبط 3 متهمين

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